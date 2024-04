Pogrzeb Polaka w Szwecji. Na uroczystości pojawił się niezwykły gość

39-letni Polak spoczął na cmentarzu św. Botwida w miejscowości Huddinge pod Sztokholmem.

Nabożeństwo pogrzebowe po polsku i szwedzku odprawili księża Paweł Drążyk z Polskiej Misji Katolickiej oraz Krystian Zacheja ze szwedzkiej rzymskokatolickiej parafii.

Policja i słynna piosenkarka na cmentarzu

W ceremonii wziął udział 12-letni syn Polaka, który był świadkiem śmierci swojego ojca. Z tego względu uroczystość była ochraniana przez policję.

ZOBACZ: Polak zastrzelony w Szwecji. Siostra zabrała głos

Na cmentarzu niespodziewanie pojawiła się również słynna szwedzka piosenkarka, laureatka konkursu Eurowizji w 1991 roku, Carola Häggkvist.

- To jest mój prezent dla was. Wiem, że muzyka może być czasem ratunkiem w takich chwilach - powiedziała artystka zwracając się do rodziny tragicznie zmarłego Polaka. Piosenkarka zaśpiewała kilka ballad, przy których rodzina mogła pożegnać się ze swoim bliskim.

Artystka zamieściła w swoich mediach społecznościowych również zdjęcie z pogrzebu Polaka.

Zabójstwo 39-letniego Polaka

Mieszkający w Sztokholmie 39-letni Michał 10 kwietnia wieczorem, idąc na basen ze swoim, synem, spotkał w dzielnicy Skarholmen grupę młodzieży.

Między nim a nastolatkami doszło do wymiany zdań, kłótni, a następnie w jego kierunku padł śmiertelny strzał. Mężczyzna zginął na oczach swojego 12-letniego syna.

ZOBACZ: Zabójstwo Polaka w Szwecji. Sąd zdecydował

Kilka dni po zdarzeniu szwedzka policja zatrzymała dwie nastoletnie osoby, które miały mieć związek z zabójstwem. 17-latek i 18-latek, którzy byli w grupie osób, którą spotkał Polak decyzją sądu trafili do aresztu.

Prokuratura zarzuca im, że ukrywali osobę, która oddała śmiertelny strzał. Poszukiwania sprawcy morderstwa cały czas trwają.