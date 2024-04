"Czy Pana/Pani zdaniem powinno się zakazać w Polsce sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu IBRiS dla Radia ZET. 54 proc. badanych stwierdziło, że "nie" - przy czym 29 proc. stwierdziło, że "raczej nie", a 25 proc. "zdecydowanie nie". Za wprowadzeniem zakazu opowiedziało się 41 proc. ankietowanych. 5 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.

To pokłosie działania Ministerstwa Zdrowia, które analizuje obowiązujące przepisy dotyczące obrotu alkoholem w Polsce. Resort chce ograniczenia sprzedaży na stacjach paliw.

- Uważam, że alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacji benzynowej. Będę przekonywała do tego kolegów i koleżanki z rządu. Skutki leczenia osób, które nadużywają alkoholu, obciążają wszystkich podatników - ujawniła Izabela Leszczyna w rozmowie w Radiu ZET.

Wymiana zdań w koalicji: Stacje benzynowe nie będą w stanie utrzymać się bez alkoholu

Od dłuższego czasu wiadomo, że obsługa leczenia uzależnienia przewyższa potencjalne wpływy z akcyzy. Jednak propozycje resortu nie przypadły do gustu części Koalicji 15 października. Ryszard Petru z Polski 2050 przyznał w Radiu ZET, że choć sam nie kupuje alkoholu na stacjach benzynowych, to "za dużo ograniczeń też nie jest właściwe".

Jego zdaniem właściciele stacji benzynowych w dużej mierze zarabiają na sprzedaży produktów w swoich sklepach, w tym alkoholu, natomiast sprzedaż paliwa nie generuje dużych zysków.

- Na alkoholu są wysokie marże, które w znacznym stopniu utrzymują część handlu i taka jest rzeczywistość - powiedział Petru, dodając że "stacje nie byłyby w stanie się utrzymać", gdyby faktycznie zakaz wszedł w życie.

ZOBACZ: Koniec z alkoholem na stacjach paliw? Zapowiedź minister zdrowia

Inny pogląd prezentuje za Wojciech Konieczny.

- Stacje benzynowe oferują tak dużo produktów poza benzyną i alkoholem, że to nie będzie taki uszczerbek, który zaważyłby ekonomicznie. Chyba że stacje są nocnymi sklepami i taką przyjęły taktykę, tak też nie powinno być - powiedział wiceminister zdrowia.

Koniec z jednorazowym e-papierosami. Premier dał zielone światło

Polityk Lewicy liczy, że potencjalny projekt może uzyskać większość, nie tylko w ramach koalicji. Zwrócił uwagę, że pomysł zakazu popiera

były premier Mateusz Morawiecki z PiS.

W międzyczasie Ministerstwo Zdrowia szykuje ustawę zakazującą sprzedaży w Polsce jednorazowych e-papierosów, a pomysł ten zyskał pełne poparcie premiera Donalda Tuska. Wprowadzenie nowej legislacji jest jednak bardziej złożone, gdyż na taką ingerencję w rynek musi zgodzić się Komisja Europejska.

Pod koniec marca Izabela Leszczyna zapewniała, że realnym terminem na stworzenie kompletnych rozwiązań zakazujących jednorazowych e-papierosów jest kwiecień.

- One są one groźne, bo nie do końca wiemy, co znajduje się w tych jednorazowych pojemnikach. Oprócz fatalnych skutków zdrowotnych, przynoszą też fatalne skutki dla środowiska (...). Dostałam zielone światło od premiera do przygotowania przepisów - dodała posłanka PO.

ZOBACZ: Koniec z jednorazowymi e-papierosami. Zakaz sprzedaży coraz bliżej

Nad Wisłą sprzedaż tych elektronicznych urządzeń wyraźnie wzrasta - tylko w 2022 r. sprzedano 32 mln sztuk, a w 2023 r. już ponad 100 mln sztuk.