Policja w Londynie złapała dwa konie, które biegały po ulicach w centrum brytyjskiej stolicy. Nagrania z londyńskich ulic trafiły w środę do sieci i pokazywały dwa konie o czarnym i białym umaszczeniu, biegnące po ulicach miasta. Zwierzęta miały na sobie pełne wyposażenie - siodła i uzdy – jednak nie było na nich żadnych jeźdźców.

Londyn. Konie biegały po ulicach miasta

Jak podaje The Guardian, policjanci szybko rozpoczęli działania jednak czekali na wojskową skrzynię dla koni, aby odebrać zwierzęta i zabrać je do weterynarza.



"Około godziny 8:40 wezwano nas w sprawie koni, które uciekły i podróżowały przez miasto. Nasi funkcjonariusze zabezpieczyli dwa konie na autostradzie w pobliżu Limehouse" - wskazano w policyjnym oświadczeniu.

Wypowiedź rzecznika metropolitalnej policji potwierdziła, że koni uciekło kilka. - Wiemy o wielu koniach grasujących na wolności w centrum Londynu. Współpracujemy z kolegami z wojska, aby je zlokalizować - powiedział.

Początkowo udało złapać się dwa z nich. Tuż przed godziną 12:00 BBC, powołujące się na lokalną policję podało, że wszystkie konie zostały złapane. Nie przekazano ile ich było, ale służby zapewniły, że żadne zwierzę nie biega już po mieście. Jeden ze świadków całego zdarzenia podkreślił, że widział na pewno co najmniej trzy konie.

Konie na londyńskich ulicach. Uciekły podczas ćwiczeń kawalerii

Gazeta "The Telegraph" podała, że konie należały do kawalerii, wchodzącej w skład armii brytyjskiej, i że uciekły podczas ćwiczeń na Horse Guards Parade.



Agencja Reutera, podała, że spłoszone konie doprowadziły do kilku wypadków. Początkowo mówiono o jednej rannej osobie, ale potem media poinformowały, że ucierpiały cztery osoby. Zbadano je na miejscu, a potem przewieziono do szpitali.

W czasie zdarzenia konie staranowały kilka samochód. Jedno ze zwierząt zderzyło się nawet z zaparkowanym autokarem, rozbijając w nim przednią szybę.