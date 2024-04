W ostatnich dniach nad całą Polską przeszły niże znad północnej Europy. Doprowadziło to do znacznego spadku temperatur, opadów śniegu i wystąpienia przymrozków. Pierwsze prognozy pogody na majówkę nie wyglądały optymistycznie. Wiele wskazuje jedna na to, że nie będzie tak tragicznie.

Prognoza pogody na majówkę 2024. Szykuje się zwrot

Pod koniec kwietnia sytuacja się zmieni ze względu na napływ łagodniejszych mas powietrza znad południa. Wróci wiosna i wysokie temperatury.

Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, powiedział na antenie Polsat News, że już w nadchodzący weekend termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. A to nie koniec dobrych wieści.

Im bliżej weekendu majowego, tym temperatury będą wzrastać. Pod koniec kwietnia w części Polski spodziewane są temperatury na poziomie od 20 do nawet 25 stopni Celsjusza.



- Sobota i niedziela to około 18 stopni. Po niedzieli 24, a nawet 25 kresek na termometrze. Modele pokazują, że wraca ciepłe powietrze. Jest duża szansa, że w weekend majowy skorzystamy z tej cieplejszej wiosny - powiedział Grzegorz Walijewski.

Zmiana pogody to wina globalnego ocieplenia

Rzecznik IMGW powiedział także, o obecnym stanie pogodowym. W ostatnich dniach w całej Polsce przeważały temperatury bardzo niskie, a nawet ujemne. Walijewski wyjaśnił, że to efekt ocieplenia globalnego i szybko postępujących zmian klimatu.

Nie jest to dobre szczególnie dla rolników i sadowników. Wiosna zaczęła się w tym roku bardzo wcześnie, ze względu na wysokie temperatury - już w lutym. To sprawiło, że niektóre rośliny już wtedy obudziły się do życia. Teraz zmagają się z mrozami, co zagraża uprawom.



- Za nami jedna z najchłodniejszych kwietniowych nocy od 30 lat. Teraz powinno być zdecydowanie cieplej - powiedział rzecznik IMGW.