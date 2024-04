- Mamy do czynienia z procesem staczania się od demokracji do dyktatury. Zewnętrzne siły państw oraz instytucji 15 października były duże, to pewnie zdecydowało o zmianie władzy - powiedział Piotr Gliński w "Graffiti". Były minister kultury nie szczędził gorzkich słów wobec swojego następcy z PO. - Działa jak ubecki podpułkownik - powiedział poseł PiS.