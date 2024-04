Jak informują lokalne niemieckie media, do wypadku doszło w tunelu Engelberg na autostradzie A81. Według danych policji 24-letni kierowca zmierzał w kierunku Stuttgartu.

Z niewiadomych przyczyn po wjeździe do podziemnej infrastruktury uderzył w lewą, a następnie prawą ścianę tunelu. Mężczyzna prosto z miejsca kraksy trafił do szpitala, na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Przez dwie godziny trasa była częściowo zablokowana.

Więcej szczegółów zamieścili fani włoskiej marki skupieni w jednej z grup na Facebooku. "Warunki meteorologiczne nie były dobre. Za kierownicą siedział 24-letni pracownik firmy zajmującej się renowacją zabytkowych pojazdów w drodze na zlot. Przód Ferrari F40 mówi sam za siebie, tył pojazdu też jest uszkodzony" - czytamy w sieci.

Ferrari F40. Ostatni model za życia Enzo Ferrariego

"Czy opony były przestarzałe? Pewnie tunel, niestandardowy wydech, potwornie mokra pogoda połączyły się z przypływem adrenaliny i turbodoładowaniem" - analizują przyczyny groźnego wypadku "Ferrari Owners Club NL".

Internauci twierdzą ponadto, że choć F40 to dosyć podstawowa konstrukcja, to jednak powrót do oryginalnego stanu może być skomplikowany. Auto warte ponad 3 mln euro musi przejść renowację wartą nawet 1/3 tej kwoty.

Ferrari F40 swoją premierę miało w 1987 na 40-lecie firmy z Maranello. Pod maską znalazła się centralnie umieszczona jednostka V8 o pojemności 2,9 litrów wyposażona w dwie japońskie turbosprężarki. Taki zestaw generował łączną moc 478 KM. Prędkość maksymalna pojazdu wynosiła 320 km/h.

W ciągu pięciu lat wyprodukowano jedynie 1315 sztuk. Ferrari F40 jest ostatnim modelem wyprodukowanym za życia właściciela firmy Enzo Ferrari.