- Wierzę, że agresja nigdy nie nastąpi, bo Rosja będzie się bała zaatakować silny, sprężysty, pokazujący swoje zdolności obronne Zachód - powiedział Andrzej Duda w Edmonton w Kanadzie. - To jest droga do zapobiegania bezpośredniemu starciu - dodał. W ten sposób prezydent odniósł się do licznych inwestycji w obronność Polski.