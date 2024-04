Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu dla francuskiego dziennikarza internetowego znanego jako HugoDecrypte. W trakcie rozmowy padło pytanie o obniżenie wieku poborowego do ukraińskiej armii. Prezydent stwierdził, że chodzi o lepsze "zorientowanie młodych w technologii".



"Z całym szacunkiem dla naszych żołnierzy, ale mówimy o tym, że jest różnica między żołnierzem 25-letnim, a żołnierzem 50-letnim. To jest fakt. Są inne wyzwania, różne wojny i różne technologie" - mówił.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski ostrzega przed atakiem Rosji. Mówił o Polsce i Niemczech



Według Zełenskiego młodsze pokolenie dużo szybciej i lepiej radzi sobie z zaawansowaną technologią, a tej wykorzystuje się na froncie coraz więcej.



"Musimy zrozumieć, że nowe pokolenie jest zorientowane w technologii. Oni to rozumieją, stworzyli to wszystko własnymi rękami. To ich umysły to stworzyły" - wyjaśnił.

Wołodymyr Zełenski tłumaczy się z decyzji. Wskazał potrzeby ukraińskiej armii

Wiek poborowy obniżono z 27 do 25 lat. Nowi rekruci mają zastąpić na froncie część żołnierzy, którzy walczą w wojnie już ponad dwa lata. Przedłużający się konflikt generuje większe straty i osłabia siły wojskowych. Zełenski podkreślił, że ukraińska armia potrzebuje obecnie dobrze przeszkolonych żołnierzy w bardzo dobrej kondycji fizycznej.

ZOBACZ: Zmiany w ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę



"Należy przygotować brygady, które przyjdą w celu zastąpienia tych brygad, które są na froncie od dwóch lat. Aby to zrobić, aby było to odpowiednie zastępstwo, ludzie muszą być przeszkoleni i być w dobrej kondycji fizycznej" - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Obniżono wiek poborowy

30 maja ubiegłego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy o obniżeniu wieku poborowego z 27 do 25 lat. Propozycje zostały przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.



Następnie 2 kwietnia 2024 roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o obniżeniu wieku wymaganego do mobilizacji.



Informacja o podpisie prezydenta pod ustawą pojawiła się po tym, jak w przez ostatnie miesiące liczni eksperci alarmowali, że jedną z przyczyn, dla których Ukraina może mieć trudności z odzyskaniem inicjatywy na froncie, są mniejsze zasoby mobilizacyjne w porównaniu z Rosją.