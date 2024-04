Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę zmieniającą zasady mobilizacji armii. Ustawa wejdzie w życie miesiąc po jej oficjalnym opublikowaniu. Nowe prawo wprowadza w życie szereg zmian w obecnym systemie rekrutacji do wojska, rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego