Po rozmowach prezydent Ukrainy Wołodymyra Załenskiego z szefami ministrów obrony państw członkowskich szef NATO Jens Stoltenberg ogłosił gotowość wysłania większej ilości systemów obrony powietrznej.

Wyjaśnił, że kraje, które nie mają takich systemów, zobowiązały się do przekazania wsparcia finansowego. Natomiast kilku z członków Paktu Północnoatlantyckiego przedstawiło konkretnego zobowiązania, które wkrótce mają zostać przedstawione.

Ukraina potrzebuje systemów obrony powietrznej

Nowe zobowiązania są odpowiedzią na przekaz Zełenskiego, który poinformował, że Ukraina potrzebuje przynajmniej siedmiu baterii Patriot albo innych systemów, żeby móc bronić się przed Rosją.

Stoltenberg zaznaczył, że poza amerykańskimi systemami jest też inna broń tego rodzaju, którą dysponują sojusznicy. Wymienił tutaj francuskie systemy "SAMP/T i wiele innych".

"Stoltenberg nie wdawał się w szczegóły, ile nowych systemów obrony powietrznej otrzyma Ukraina" - przekazał Reuters.

Brak amunicji. Sojusznicy składają deklaracje

Poruszona został też kwestia dostaw amunicji oraz dronów. - Podczas spotkania kilku członków Sojuszu podjęło konkretne zobowiązania i finalizuje wkład, który, jak mam nadzieję, zostanie wkrótce ogłoszony. Pomoc jest już w drodze. Właśnie w tym tygodniu Dania złożyła nowe zobowiązanie wobec Ukrainy, a Holandia ogłosiła dodatkowe 4 miliardy euro wsparcia wojskowego. Czechy potwierdziły, że w ramach swojej inicjatywy dotyczącej amunicji zakupiły pół miliona sztuk artylerii - powiedział.

Dodał, że sojusznicy muszą sięgnąć do swoich zapasów i przyspieszyć dostarczanie rakiet i amunicji. - Ukraina używa dostarczonej przez nas broni, aby zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Zatem wsparcie dla Ukrainy nie jest działalnością charytatywną. To inwestycja we własne bezpieczeństwo - stwierdził.