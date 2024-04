Zarobki stewardes i stewardów zależą między innymi od:

wysokości podstawy - wartość ta jest gwarantowana każdego miesiąca i jest to najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik cabin crew, nawet jeśli nie lata;

nalot - dodatkowe wynagrodzenie za odbyte loty ponad podstawowy wymiar;

prowizja sprzedażowa - dodatek od sprzedaży pokładowej, w zależności od linii lotniczych może wynosić od 2,5 proc. do nawet 10 proc.;

pozostałe dodatki - konkretne dopłaty są zależne od linii lotniczych, ale mogą obejmować np. rekompensatę transportu czy wypłatę na utrzymanie munduru lub dodatek za znajomość kilku języków obcych;

dieta - jest wypłacana na pokrycie kosztów pobytów albo za każdą podróż osobno albo sumarycznie w skali miesiąca.

Ile zarabia stewardesa/steward w LOT, a ile w Ryanair i Emirates?

Przeciętnie pracownik cabin crew w LOT zarabia ok. 3400 zł netto podstawy (za 75 h lotów) oraz odpowiednio:

ok. 1750 zł dodatku za loty ponad podstawowy wymiar (35 h),

1000 zł diety,

100 zł prowizji od sprzedaży.

Sumarycznie daje to ok. 6250 zł netto miesięcznie.

Linia Ryanair wypłaca stewardessom i stewardom ok. 1800 euro podstawy (za 75 h) oraz dodatkowo:

ok. 100 euro prowizji sprzedażowej,

100 euro za tzw. dni standby.

Sumarycznie przeciętna pensja cabin crew w Ryanair wynosi zatem ok. 2000 euro netto.

Zupełnie inaczej wygląda z koeli system wynagrodzeń stewardess i stewardów w Emirates. Na stronie przewoźnika można doczytać, że średnia pensja to ok. 11 300 zł.

Ile trzeba znać języków, żeby zostać stewardesą i jakie są wymagania na te stanowiska?

Oczekiwania dotyczące umiejętności językowych i profilu pretendentów na pracowników cabin crew różnią się w zależności od linii lotniczych. Od kandydatów zwykle wymaga się znajomości przynajmniej dwóch języków obcych (w tym angielskiego). Personel pokładowy musi również spełniać pewne wymogi w zakresie prezencji. Preferowany jest schludny wygląd, wzrost ok. 160–170 cm w przypadku kobiet i 170–180 cm u mężczyzn.

Podstawowy wymiar godzin pracy cabin crew to zwykle ok. 75 h, ale dokładny czas zależy od m.in. sezonu i innych ograniczeń. Co do zasady w ciągu całego roku pracownik personelu pokładowego nie może latać więcej niż 900 godzin.

W większości linii lotniczych nie istnieją szczególne zasady dotyczące ograniczeń w latach pracy i personel pokładowy w narodowych liniach lotniczych zazwyczaj kończy współpracę po osiągnięciu standardowego wieku emerytalnego. Nieco inaczej kwestia ta wygląda w przypadku osób zatrudnionych na kontrakcie na określony czas. Bywa, że przedłużenie zatrudnienia jest uzależnione od spełniania wymagań wizualnych i reprezentacyjnych. Nieoficjalnie uznaje się, że kariera personelu pokładowego w lotnictwie trwa do 35 roku życia.

red / polsatnews.pl