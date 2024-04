Reakcja LOT na sytuację w Izraelu. Odwołane rejsy

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują rejsy do Tel Awiwu i stolicy Libanu Bejrutu. Ma to związek z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rzecznik izraelskiej armii przekazał w sobotę wieczorem, że ​​dziesiątki dronów wystrzelonych z Iranu zmierzają w stronę Izraela.

Informację o lotach przekazał wieczorem w mediach społecznościowych Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

"Ze względu na sytuację polityczną PLL LOT podjęły decyzję o odwołaniu rejsów LO151/2 do Tel-Awiwu i 145/6 do Bejrutu" - czytamy we wpisie.

Jak podały władze izraelskich lotnisk, Izrael zamknie swoją przestrzeń powietrzną o godzinie 0:30 czasu polskiego (1:30 czasu lokalnego).

Izraelskie władze nie poinformowały, na jak długo loty w przestrzeni powietrznej kraju zostaną wstrzymane. Zaznaczyły, że pasażerowie powinni skontaktować się z liniami lotniczymi, z których usług mieli planowo skorzystać.

Iran wystrzelił drony w kierunku Izraela

Rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari potwierdził w sobotę wieczorem w oświadczeniu dla mediów, że ​​dziesiątki dronów wystrzelonych z Iranu zmierzają w stronę Izraela.

Premier Benjamin Netanjahu zwołuje izraelski gabinet wojenny w kwaterze głównej w Tel Awiwie - poinformowało biuro premiera Izraela.

Drony dotrą do Izraela w ciągu kilku godzin, w zagrożonych rejonach zawyją syreny - przekazało wojsko.

"IDF jest w stanie najwyższej gotowości i stale monitoruje sytuację operacyjną. Jednostka Obrony Powietrznej IDF jest w stanie najwyższej gotowości, podobnie jak myśliwce IAF i okręty izraelskiej marynarki wojennej, które wykonują misję obronną w izraelskiej przestrzeni powietrznej i morskiej. IDF monitoruje wszystkie cele" - podały Siły Obronne Izraela we wpisie w mediach społecznościowych.