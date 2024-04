W pierwszej turze wyborów, która odbyła się przed dwoma tygodniami Konrad Fijołek zdobył 37,9 poparcia, a Waldemar Szumny 24,2 proc. Pierwszy z kandydatów do walki o fotel prezydencki w drugiej rundzie przystąpił z poparciem m.in. Trzeciej Drogi i polityków PO.

Również w tę niedzielę Fijołek uzyskał lepszy wynik od Szumnego. Oznacza to, że dotychczasowy włodarz miasta pozostanie w prezydenckim fotelu przez kolejną kadencję.

Konrad Fijołek nadal prezydentem Rzeszowa. "Pięć lat niespokojnego snu"

Zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników Fijołek podkreślił, że jest gotów do dalszej, ciężkiej pracy. - Bardzo dziękuje wszystkim podmiotom koalicji 15 października. (...) Pokazaliśmy rzeszowianom, że to tutaj rodziła się ta koalicja - powiedział.

Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich, którzy przyczynili się do jego zwycięstwa. - Dziękuję szczególnie tym, którzy uwierzyli we mnie trzy lata temu - dodał.

Fijołek w rozmowie z Polsat News przyznał, że walka o reelekcję była ciężka, a teraz przed nim kolejne zadania. - Prezydent nigdy nie śpi spokojnie, to oznacza, że pięć lat niespokojnego snu przede mną - powiedział.

Szumny zaraz po godz. 21 ocenił, że mimo porażki cieszy go wynik, jaki osiągnął. - Druga tura, te wyniki to efekt pracy was wszystkich - zwrócił się do zgromadzonych w swoim sztabie. Podziękował też mieszkańcom Rzeszowa za oddane głosy.

Według badania exit poll frekwencja w Rzeszowie wyniosła 45,5 proc.

Nowy-stary prezydent Rzeszowa. Kim jest Konrad Fijołek?

Konrad Fijołek po raz pierwszy prezydentem Rzeszowa został trzy lata temu, kiedy ze stanowiska ustąpił Tadeusz Ferenc. Uzyskał wtedy ponad 56 proc. poparcia zwyciężając w pierwszej turze.

W 2001 roku uzyskał mandat do Rady Miasta Rzeszowa, a od 2006 roku przez kolejne cztery lata był jej przewodniczącym.

Waldemar Szumny przegrał z Konradem Fijołkiem

Waldemar Szumny jest związany z rzeszowskim samorządem od 1998 roku, kiedy dostał się do rady miasta i nieprzerwanie w niej zasiada. W ciągu ponad 25 lat zdążył pełnić funkcję jej wiceprzewodniczącego i przewodniczącego.

W 2001 roku został członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż exit poll. Na czym polega?

Sondaże exit poll przeprowadzane są w dniu wyborów. Sondaże opracowane na podstawie tych badań są wstępnymi wynikami, które mogą być obarczone wyższym błędem statystycznym, ponieważ wyborcy nie zawsze podają odpowiedzi zgodne ze stanem faktycznym.

Podczas drugiej tury wyborów samorządowych 2024 ankieterzy Ipsos pojawili się przed lokalami w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. Na ich podstawie podano też pierwsze sondażowe wyniki dotyczące frekwencji oraz procentowe.