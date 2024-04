W drugiej turze wyborów samorządowych 21 kwietnia Polacy wybierają 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Ponowne głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Utworzono 11 tys. 888 obwodów głosowania.

Druga tura wyborów samorządowych. Ponownie otwarto lokale wyborcze

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

Głosowanie ma się zakończyć o godz. 21:00, ale może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania.

Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

ZOBACZ: II tura wyborów samorządowych 2024. Wieczór wyborczy w Polsat News. Oglądaj w niedzielę od 20:30