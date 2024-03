Kilka dni temu strażnicy miejscy z patrolu rzecznego zauważyli człowieka płynącego wpław przez Wisłę w Warszawie. Jak podkreślono, temperatura wody wynosiła osiem stopni Celsjusza.

Mężczyźnie jednak to nie przeszkadzało. Funkcjonariusze podpłynęli do niego łodzią, gdy był na szlaku żeglownym na wysokości Saskiej Kępy i zabrali go na pokład. Mężczyzna tłumaczył, że "jest turystą i chciał po prostu popływać, ale trochę przeliczył się z siłami".

Turysta chciał popływać w Wiśle. Nie przewidział gradobicia

Jak komentują strażnicy miejscy, mieszkaniec Hongkongu. okazał się doskonałym pływakiem, ale nie wziął pod uwagę ani siły nurtu rzeki, który zepchnął go daleko od miejsca, gdzie zostawił ubranie, ani zbliżającego się gradobicia.

Był w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ale narzekał na zimno. Strażnicy miejscy okryli go kocem termicznym i przetransportowali łodzią na plażę przy płycie Desantu, po drugiej stronie Wisły, gdzie pozostawił swoje rzeczy.

Turysta twierdził, że nie wiedział o zakazie kąpieli w warszawskim odcinku Wisły. "Po pouczeniu przez strażników i ubraniu się, zabezpieczony kocem termicznym, amator dzikich kąpieli został zwolniony" - poinformowała warszawska Straż Miejska.

Kąpiel w Wiśle jest zabroniona na całym warszawskim odcinku z powodu silnego nurtu, z którym może sobie nie poradzić nawet dobrze wyszkolony pływak. Ratownicy apelują, by nie wchodzić do rzeki.