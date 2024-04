Marija Zacharowa oskarżyła Stany Zjednoczone, że prowadzą przeciwko Rosji "wojnę hybrydową", która - jej zdaniem - "skończy się fiaskiem jak wojny w Wietnamie i Afganistanie". Rzeczniczka rosyjskiego MSZ nawiązała również do amerykańskiego pakietu pomocy dla Ukrainy.

- Coraz głębsze zanurzanie Waszyngtonu w wojnę hybrydową z Rosją skutkować będzie tym samym głośnym i upokarzającym fiaskiem jak to miało miejsce w Wietnamie i Afganistanie - mówiła Marija Zacharowa.

To rekcja na sobotnią decyzję Izby Reprezentantów i przegłosowanie ustawy o pomocy dla Ukrainy.

Marija Zacharowa: Próby są skazane na niepowodzenie

- Gorączkowe próby ratowania reżimu Zełenskiego są skazane na niepowodzenie. Cele i zadania specjalnej operacji wojskowej zostaną w pełni osiągnięte - powtórzyła po raz kolejny rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Jej zdaniem "zamieszaniu" wokół zatwierdzenia pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, towarzyszyło "przeciąganie liny między Białym Domem a Republikanami". - Samo w sobie nie jest to dla nas interesujące - stwierdziła Zacharowa.

- Jedno jest pewne: elity rządzące w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od przynależności partyjnej, są gotowe napompować reżim w Kijowie bronią, aby był w stanie walczyć do ostatniego Ukraińca, kontynuując m.in. ataki terrorystyczne na cele cywilne na terytorium Rosji, ataki sabotażowe i morderstwa dziennikarzy - mówiła.

Rzeczniczka MSZ Rosji: Nie chcą psuć wizerunku Bidena

Według Zacharowej w Waszyngtonie "uciekają się do banalnej kradzieży zamrożonych rosyjskich aktywów", a administracja Joe Bidena "daje na to zielone światło w Kongresie".

- To charakterystyczne, że w tych wewnętrznych sprzeczkach Biały Dom nie opiera się już na mitycznym zwycięstwie reżimu w Kijowie, ale na tym, by Siły Zbrojne Ukrainy wytrzymały przynajmniej do listopadowego głosowania, nie psując przy tym wizerunku Joe Bidena - mówiła rzeczniczka MSZ.

Jak stwierdziła, "agonia Zełenskiego i jego otoczenia przedłuża się", a "zwykli Ukraińcy są zmuszani do rzezi jak mięso armatnie".

USA: Pakiet pomocy dla Ukrainy przyjęty

W sobotę Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o pomocy dla Ukrainy, zakładającą wsparcie sięgające blisko 61 mld dolarów. Złożenie pod nią podpisu zapowiadał już wcześniej prezydent Joe Biden, lecz najpierw ustawa trafi do Senatu.

Kontrolowana przez Republikanów izba Kongresu USA wyraziła też zgodę na pomoc dla Izraela, Tajwanu i wybranych państw Indo-Pacyfiku. Zapaliła również zielone światło dla konfiskaty rosyjskich majątków i wydania ich na pomoc Ukrainie.



Za przyjęciem ustawy o pomocy dla Ukrainy było 311 kongresmenów, w tym 101 republikanów i 210 demokratów. Przeciwko zagłosowało 112 republikanów. Przegłosowany w sobotę pakiet został zgłoszony Izbie właśnie przez republikanów.