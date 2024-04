Przez najbliższe tygodnie, zanim amerykańska pomoc dotrze do Kijowa, sytuacja na froncie w Ukrainie będzie się prawdopodobnie pogarszać - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Zdaniem ekspertów Rosja może zintensyfikować swoje działania na froncie, by zmaksymalizować zyski przed tym, jak wojsko ukraińskie otrzyma nowy sprzęt i będzie mogło ustabilizować sytuację.

W sobotę Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu przyjęła projekt zawierający 61 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy.

Po kilku miesiącach intensywnych negocjacji i sporów wszystko wskazuje na to, że Kijów wkrótce otrzyma wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Zanim to się stanie ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta Joe Bidena, co wydaje się jedynie formalnością.

ISW: Rosja będzie chciała wykorzystać czas przed dostarczeniem pomocy z USA

Władze Ukrainy i jej zachodni sojusznicy przyjęli decyzję niższej izby Kongresu z nieukrywaną satysfakcją. Zastrzyk środków i sprzętu wojskowego niewątpliwie poprawi pozycję Kijowa w walce z siłami Kremla. Zmiana nie będzie jednak natychmiastowa.

"W związku z tym sytuacja na linii frontu prawdopodobnie w tym czasie będzie się nadal pogarszać, zwłaszcza jeśli siły rosyjskie zintensyfikują swoje ataki, aby wykorzystać okienko czasowe przed przybyciem nowej pomocy amerykańskiej" – napisano w analizie.

ZOBACZ: Atak Ukrainy w Rosji. W obwodzie biełgorodzkim zginęły dwie osoby

"Prawdopodobne wznowienie amerykańskiej pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy jest krytycznym punktem zwrotnym w wojnie na Ukrainie, ale Kreml, Zachód i Ukraina wciąż mają do podjęcia dodatkowe decyzje, które określą charakter i wynik walk" - oceniają eksperci z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną.

W najnowszym raporcie specjaliści ostrzegają, że najbliższe tygodnie najprawdopodobniej przyniosą intensyfikację działań zbrojnych ze strony Rosji. W ten sposób Moskwa będzie chciała wykorzystać czas między zatwierdzeniem pomocy przez Izbę Reprezentantów, a jej faktycznym dostarczeniem.

ISW: Amerykańskie wsparcie najprawdopodobniej ustabilizuje front

"Siły ukraińskie mogą ponieść dodatkowe porażki w nadchodzących tygodniach, czekając na amerykańską pomoc w zakresie bezpieczeństwa" - czytamy w publikacji. Gdy jednak pomoc zostanie już dostarczona, najprawdopodobniej pozwoli to na ustabilizowanie frontu.

ZOBACZ: Ukraina. Minister chce wysłać więźniów na front. "Mogą ułatwić pracę"

Eksperci podkreślają, że Kreml wciąż zachowuje zdolność do dalszej mobilizacji swojej gospodarki i ludności w celu wsparcia kampanii wojennej i "może zdecydować się na podjęcie niepopularnych w kraju decyzji, jeśli uzna je za konieczne".

Z tego powodu "Stany Zjednoczone i ich zachodni sojusznicy muszą zapewniać Ukrainie regularną i konsekwentną pomoc". Jednocześnie muszą również "dostarczać nowe krytyczne systemy ukraińskim siłom zbrojnym w sposób terminowy i skuteczny, aby zachodnia pomoc w zakresie bezpieczeństwa przyniosła znaczące efekty operacyjne".