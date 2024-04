Żołnierze Wojska Polskiego udali się na Litwę, gdzie w ciągu najbliższego tygodnia wezmą udział w manewrach Brave Griffin. Celem ćwiczeń jest przygotowanie do obrony przesmyku suwalskiego. "To nie próba, lecz testowanie planów obronnych" - podkreśla litewskie dowództwo.

"Rozpoczęło się wspólne międzynarodowe ćwiczenie Litwy i Polski Brave Griffin. Ponad 1500 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu wojskowego, zgodnie z litewsko-polskim planem 'Orsza', przećwiczy scenariusz obronny w pobliżu przesmyku suwalskiego" - czytamy w komunikacie litewskiej armii.

Żołnierze Wojska Polskiego przez najbliższy tydzień będą ćwiczyć w okolicach miejscowości Druskieniki, Olita, Łoździeje i Orany. Jak podkreśla dowódca Sił Zbrojnych Litwy generał Valdemaras Rupszys, "wszystkie ćwiczenia będą realistyczne", a "widoczność wojska na Litwie będzie ogromna".

"To nie będzie próba, lecz testowanie planów operacyjnych, rozmieszczenia strategicznego dowództwa operacyjnego, tak jak byśmy to zrobili podczas prawdziwego przygotowania do konfliktu zbrojnego" - dodał litewski wojskowy.

Steadfast Defender 24. Polska wśród gospodarzy ćwiczeń

Manewry na Litwie są elementem zaplanowanych w pierwszej połowie 2024 roku ćwiczeń NATO Steadfast Defender-24 (z ang. "niezłomny obrońca"). Odbywają się one głównie w Europie Środkowej, a ich gospodarzem była między innymi Polska.

ZOBACZ: 90 tysięcy żołnierzy NATO rozpoczyna ćwiczenia. Największe od czasów "zimnej wojny"

Łącznie weźmie w nich udział około 90 tys. żołnierzy, ponad 50 okrętów, od lotniskowców po niszczyciele, 80 myśliwców, helikoptery i drony, co najmniej 1100 wozów bojowych, w tym 133 czołgów i 533 bojowych wozów piechoty.