Pierwsze skrócone nabożeństwo zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek. Jego rozpoczęcie zaplanowano na godz. 16:45, kiedy wiele osób wraca do domu z pracy lub odbiera dzieci ze szkoły.

Lokalny duchowny anglikański John Gillibrand tłumaczy, że wprowadzając taką innowację Kościół chce stać się bardziej przystępny dla wiernych.

- Jesteśmy bardzo świadomi presji pracy na rodzinę i życie zawodowe we współczesnym społeczeństwie. Chodzi więc o to, aby zapewnić ludziom możliwość pełnego zaangażowania się w Kościół, ale w ciągu 15 minut - wyjaśnia w wypowiedzi cytowanej przez brytyjski dziennik "The Guardian".

Krótsze nabożeństwa odpowiedzią na problemy współczesnego życia?

Nabożeństwo będzie trwało jedynie kwadrans i ani minuty dłużej. Pierwsze pięć minut będzie poświęcone na wprowadzenie i czytanie Biblii.Kolejne zostanie wykorzystane, by omówić różne sposoby modlitwy, a także to, jak odnaleźć duchowy spokój wśród chaosu codzienności. Ostatnie pięć minut to czas na faktyczną modlitwę.

- Po tym czasie ludzie mogli pójść w swoją stronę bez żadnego wstydu. Ale zapewnimy też filiżankę herbaty, jeśli ktoś będzie chciał zostać dłużej - mówi Gillibrand.

Duchowny zaznacza również, że wprowadzenie nowego formatu nabożeństwa nie oznacza rezygnacji z tej tradycyjnej, dłuższej formy. Jak podkreśla, każda długość liturgii jest dla niego odpowiednia, "o ile chodzi o obecność Boga".

Przyznaje również, że jako osoba z wieloletnim doświadczeniem wie, jak trudne może być wprowadzanie zmian w życiu Kościoła. Mimo to podkreśla, że pomysł organizowania piętnastominutowych nabożeństw został odebrany przez lokalną społeczność z entuzjazmem.

- Ważne jest, aby zacząć, a następnie zobaczyć, jak sprawy się rozwiną. Z niecierpliwością czekam na każdego, kto zechce przyjść - podsumowuje.