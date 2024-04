- Większość to są wpłaty anonimowe. Ludzie chcą mi pomóc z dobrego serca - mówi 15-letni Kornel Kłoda, który z rodzicami śledził przebieg zbiórki. - Odświeżałem cały czas i patrzyłem jak wszystko idzie w górę - dodaje chłopiec.

Nastolatek jest wdzięczny za okazane mu wsparcie. - Chciałbym podziękować za każdą wpłatę, bo każda złotówka się liczy. Ta pomoc uratowała mi życie - podkreśla. Natomiast mama chłopca Daniela Jasińska-Kłoda mówi w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu: - Spadł nam kamień z serca bo przestaliśmy się bać, że te pieniądze się nie zbiorą.

ZOBACZ: Potrzebna ogromna kwota dla Kornela. "Została mu tylko jedna szansa"



W niespełna dobę udało się zebrać cztery miliony złotych. Dzięki tej kwocie nastolatek uda się do Bostonu na terapię limfocytami. Innowacyjne leczenie w Stanach Zjednoczonych zostało zarejestrowane w marcu. - Sama terapia to jest przełom w medycynie w walce z nowotworami. To jest terapia celowana - podkreśla tata Kornela, Wojciech Kłoda.

Kornel Kłoda choruje na czerniaka. Szansą dla 15-latka jest leczenie w USA

Kornel walczy z czerniakiem stopnia czwartego. Nowotwór jest rozsiany. Organizm 15-latka nie zareagował na dostępną w Polsce terapię. Onkolodzy sami znaleźli ośrodek w Stanach, który chce podjąć się leczenia. W Bostonie Kornel musi się znaleźć w przyszłym tygodniu. Fundacja Polsat uruchomiła dla niego zbiórkę.



- Konsultowałam ten przypadek z naszymi specjalistami onkologami i oni rzeczywiście potwierdzili, że ta spersonalizowana terapia to jest jego jedyna szansa na przeżycie, bo wszystko, co było możliwe, zostało już w Polsce zrobione - mówi prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

ZOBACZ: Są w dramatycznej sytuacji. Bez pomocy innych nie przetrwają

Pomagali także koledzy z klasy Kornela. W sobotę w liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zorganizowali koncert z licytacjami. - Zbieramy pieniądze i wierzymy, że to się uda - mówi kolega 15-latka, Mikołaj.

- Nie poddamy się dopóki nie zbierzemy całej kwoty, a idzie to bardzo szybko. Jestem pewna, że się uda i Kornel do nas wróci, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku - dodaje Lena, koleżanka z klasy Kornela.

Kornelowi Kłodzie pomagają także koledzy z klasy

- Możemy zrobić coś dobrego dla kogoś innego, czujemy że robimy coś dobrego, czujemy że działamy dla kolegi, który jest w trudnej sytuacji, bo chcemy, żeby wyzdrowiał - mówi Maciej, przewodniczący klasy Kornela.

W pomoc włączył się także Michał Nitek, nauczyciel geografii w szkole nastolatka. - Wymyśliłem hasło tej zbiórki: "Robimy co możemy, a nawet więcej", a teraz mamy takie dodatkowe hasło: "Zdziałamy cuda, jeżeli będziemy działać razem i szybko" - mówi nauczyciel.

- To jest lekcja na całe życie, pokazaliśmy, że się da - podkreśla Kornel.

Nastolatek ma plan, co zrobi po powrocie z Bostonu. - Wracam do normalnego życia, pewnie do szkoły, do treningów jak najszybciej, do kolegów. Taki jest plan - mówi 16-latek.

red. / Polsat News / polsatnews.pl