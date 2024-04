Potrzebna ogromna kwota dla Kornela. "Została mu tylko jedna szansa"

Mama 15-latka, Daniela Jasińska-Kłoda powiedziała, że gdy rodzina dowiedziała się o chorobie, początkowo była w szoku. Szybko zaczęli jednak działać. Pomogli przyjaciele, a także szkoła, w której uczy się Kornel.

15-latek ma szansę na leczenie w USA

Pojawiła się nadzieja na całkowite wyleczenie Kornela. Spersonalizowana terapia immunologiczna jest jednak bardzo droga. Dodatkowo jedynym miejscem, gdzie może zostać przeprowadzona, jest Boston w Stanach Zjednoczonych.



Na leczenie potrzeba aż 4 mln złotych. Chłopak jest pod opieką Fundacji Polsat, która stara się zebrać dla niego te pieniądze.

- Została mu tylko jedna szansa, a więc wylot do szpitala do Bostonu, gdzie zostanie przeprowadzona spersonalizowana terapia immunologiczna, specjalnie przygotowana dla niego. Brakuje 4 mln, które muszą zostać zebrane w szybkim czasie, do końca przyszłego tygodnia - powiedziała dla Wydarzeń Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

15-latek z czerniakiem czeka na pomoc

Kornel został zdiagnozowany w 2019 roku. Zaczęło się od niewielkiego znamienia, które bardzo szybko wycięto. Po badaniach histopatologicznych okazało się, że zmiana to tak naprawdę czerniak.



Przeprowadzono pierwszą operację, podczas której wycięto większy fragment zajmowany przez znamię, a także węzły chłonne. Po tym Kornel miał dobre wyniki i powoli zapominał o chorobie.

Jesienią 2023 roku okazało się, że zgrubienie na kolanie to guz - czerniak wrócił. Wykryto także przerzuty do płuc.

Rozpoczęto ponowne leczenie, ale okazało się, że dostępne w Polsce metody zawodzą, dlatego jedyną szansą jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych.