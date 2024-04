W ciągu roku ceny usług oferowanych w serwisach wulkanizacyjnych wzrosły aż o 20 procent. Z tego też względu podrożała sezonowa wymiana opon. Skok jest duży i klienci serwisów wulkanizacyjnych z pewnością go odczują w swoich portfelach. Koszt utylizacji starych opon wzrósł o ponad połowę.

Według danych, jakie przedstawia Centrum Techniczne platformy Automarket.pl, koszty usług serwisów wulkanizacyjnych mocno wzrosły. W skali roku wymiana opon podrożała o 20 procent, a w porównaniu z wiosną 2023 roku, jest to skok o 10 procent.

Wymiana opon 2024. Ceny wzrosły

Podwyżki cen dotknęły również usługi przechowywania opon. W 2024 będzie trzeba zapłacić o 21 procent więcej niż w minionym roku. Usługa door to door, dzięki której klienci nie muszą samodzielnie jeździć do serwisów podrożała o 27 procent, a koszt utylizacji zużytych opon wzrósł aż o 54 procent. Warto dodać, że podrożały także ceny samych opon.

Skąd takie duże podwyżki w serwisach wulkanizacyjnych?

Wzrosty cen usług serwisów wulkanizacyjnych są przede wszystkim wynikiem inflacji. Wyższe koszty pracy, energii, czynszu za lokal, czy rat za leasing sprzętu sprawiają, że warsztaty muszą podnosić opłaty, by zachować płynność finansową.

ZOBACZ: "Szeryf drogowy" chciał wymierzyć sprawiedliwość. Stracił prawo jazdy

Nie bez znaczenia jest także malejący popyt na usługi wulkanizacyjne, który wynika z tego, że coraz większą popularnością cieszą się opony wielosezonowe.

Ile kosztuje wymiana opon w 2024?

Jak wynika z raportu Oponeo.pl, średnio najwięcej za wymianę opon w 2024 roku zapłacą kierowcy ze Szczecina – 172 zł. Tuż za nimi plasują się kierujący z Wrocławia, Gdyni i Kielc - 154 zł. Z kolei zmotoryzowani z Radomia, Rzeszowa i Częstochowy zapłacą kolejno 114 zł, 130 zł i 122 zł. Dane z tego raportu dotyczą najczęściej używanego rozmiaru opon, czyli 205/55 R16.

Warto także dodać, że w Szczecinie różnica ceny za wymianę jednej opony na feldze aluminiowej a stalowej to różnica 8 zł. Wymiana kompletu na alufelgach to koszt 188 zł. W Warszawie ta dysproporcja jest mniejsza, bo wynosi 5 zł. W przypadku felgi aluminiowej będzie to 40 zł za sztukę, a stalowej - 35 zł.

red / polsatnews.pl