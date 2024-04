Zaskakujący widok ujrzeli mieszkańcy amerykańskiego miasta Butte. Niespodziewanie po ulicach zaczął chodzić słoń, który zbiegł z cyrku. Zwierzę wystraszył hałaśliwy samochód. Pracownicy próbowali schwytać sporych rozmiarów uciekiniera, lecz nie od razu im się to udało.

Do zdarzenia doszło we wtorek wczesnym popołudniem. Jak podaje stacja NBC News, słoń należy do obwoźnego cyrku Jordan World, który tego dnia miał występować w Butte w stanie Montana.

Lokalne służby przekazały, że do ucieczki doszło, gdy zwierzę było kąpane i wystraszyło się głośnego samochodu. Następnie przez około 20 "zwiedzało" miasto, pokonując w tym czasie jedną lub dwie przecznicę. Nie spowodowało żadnych zniszczeń.

Słonica spacerowała przez miasto. Sparaliżowała ruch na ulicy

Pracownikom cyrku ostatecznie udało się złapać słonia i zaprowadzić go z powrotem do przyczepy. Jeszcze tego samego dnia zwierzę wzięło udział w przedstawieniu. Część spaceru dużego zwierza uchwyciły kamery monitoringu. Na poniższym nagraniu można zobaczyć, jak przechodziło obok samochodów, wstrzymując ruch.

WIDEO: Słoń uciekł z cyrku. Biegał po ulicach miasta

Sprawą zainteresowała się walcząca o prawa zwierząt organizacja People for the Ethical Treatment of Animals. Jak ustaliła, słonica nosi imię Viola i wtorkowa ucieczka nie była jej pierwszą. W wiadomości przesłanej NBC News rzeczniczka grupy przekazała, iż wcześniej odzyskiwała ona na krótko wolność w 2010 i 2014 roku.