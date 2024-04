"W Polsce zatrzymano dwie osoby w związku z podejrzeniem pobicia rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa. Dziękuję Rzeczypospolitej Polskiej za wspaniałą pracę, którą wykonała. Rozmawiałem o tym z polskim prezydentem i podziękowałem mu za doskonałą współpracę" - mówił prezydent Gitanas Nauseda, cytowany przez telewizję LRT.

Prezydent dodał, iż przypuszcza, że podejrzani po zakończeniu postępowania w Polsce zostaną przekazani Litwie. Nie wskazał kim są ujęte osoby.

Leonid Wołkow napadnięty w Wilnie

Leonid Wołkow przez wiele lat blisko współpracował z Aleksiejem Nawalnym. Był szefem jego sztabu. W marcu został napadnięty przed swoim domem w Wilnie.

Mężczyzna wracał autem do swojego domu, gdy napastnik rozbił szybę w aucie i spryskał go gazem pieprzowym. Następnie Wołkowa zaatakowano też fizycznie, używając do tego młotka. Został zabrany do szpitala. Żona przekazała, że ma złamaną rękę i stłuczoną nogę.

Pod koniec lutego Wołkow wzywał do protestów podczas wyborów w Rosji. Podkreślał wtedy, że to "bezpośredni testament polityczny Aleksieja Nawalnego".

