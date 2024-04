Tomasz Leśniak w wiadomości skierowanej do naszej redakcji informuje, że zawiadomieni złożył na podstawie art. 304 Kodeksu postępowania karnego, mówiąc o "społecznym obowiązku zawiadomienia służb", gdy dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Radny wybrany z list Koalicji Obywatelskiej ma podejrzenie, iż Łukasz Gibała miał dopuścić się nielegalnego finansowania kampanii wyborczej poprzez "udzieleniu komitetowi wyborczemu i przyjęciu w imieniu komitetu wyborczego niedozwolonej prawem korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców i Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców".

Podstawą zawiadomienia jest bezpłatna gazetka, która była dystrybuowana m.in. w lokalach usługowych na terenie miasta i miała "charakter agitacji wyborczej", w której czytelnicy mogli zapoznać się programem wyborczym Łukasza Gibały oraz sondażem korzystnym dla kandydata na prezydenta miasta. Publikacja nie została oznaczona jako materiał wyborczy.

Według Leśniaka wytworzenie treści, wydrukowanie oraz wprowadzenie jej do szerokiego obrotu mającego na celu agitację wyborczej ma "wyczerpać znamiona czynu opisanego w art. 507 Kodeksu wyborczego". Osoba, która dopuszcza się przestępstwa wyborczego podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Wybory samorządowe. Kraków: jest nowy sondaż

Na finiszu prezydenckiej dogrywki w Krakowie pojawił się nowy sondaż, do którego dotarł lokalny portal lovekraków.pl. Badanie wykonał IPSOS na zlecenie sztabu Koalicji Obywatelskiej. Okazuje się, że większe szanse na to, by zostać prezydentem Krakowa ma Aleksander Miszalski, który zdobył 48 proc. Radny Łukasz Gibała depcze mu jednak po piętach i w sondażu zdobywa 43 proc. 8 proc. respondentów to niezdecydowani.



Przypomnijmy, że przed pierwszą turą to Łukasz Gibała był faworytem w sondażach na prezydenta Krakowa. Ostatecznie jednak w niedzielę 7 kwietnia więcej głosów uzyskał poseł Miszalski.