Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała będą gośćmi dziennikarzy Interii, którzy poprowadzą z nimi debatę. Kandydaci ubiegający się o stanowisko prezydenta Krakowa po raz pierwszy będą mieli okazję ze sobą porozmawiać "twarzą w twarz". To ostatni moment na wybranie przez krakowian swojego kandydata w II turze wyborów samorządowych.

Już w najbliższą niedzielę, czyli 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów samorządowych. Jedno z najbardziej emocjonujących starć będzie miało miejsce w Krakowie, gdzie o fotel prezydenta miasta walczą radny Aleksander Miszalski oraz kilkukrotnie ubiegający się o to stanowisko Łukasz Gibała.

Bitwa o Kraków. Debata kandydatów w Interii

Dziennikarze Interii Dawid Serafin i Łukasz Szpyrka przeprowadzą we wtorek debatę - choć jak sami podkreślają to będzie raczej rozmowa z elementami debaty - z kandydatami. Transmisja ruszy o godz. 18 na portalu. Mieszkańcy, którzy nie są zdecydowani na kogo oddać głos po obejrzeniu rozmowy mogą lepiej ukształtować swoje wybory.

- Ta debata będzie inna niż wszystkie. Użyłbym nawet bardziej słowa rozmowa, ponieważ kandydaci po raz pierwszy mieli okazję porozmawiać ze sobą. Do tej pory komunikowali się za pomocą mediów społecznościowych, sztabów, a jeśli były debaty to odpowiadali na pytania dziennikarzy - przekazał Serafin na antenie Polsat News, gdy pokazywaliśmy kulisy przygotowań do starcia kandydatów.

- W Interii po raz pierwszy rozmawiają ze sobą i jest to rozmowa pełna emocji, jest łapanie za słówka, są niecodzienne przeprosiny wyborców PiS-u, jest wyciąganie kwestii rodzinnych, są kwestie związane z patodeweloperką. Tych emocji jest naprawdę dużo - dodał.

Jak podkreślił dziennikarz na ostatniej prostej przed drugą turą wyborów liczy się każdy głos. Wspomniał również, że niemal od pierwszych sekund kampanii politycy "rzucili się sobie do gardeł". - Trudno przewidzieć, kto wygra, dlatego ta batalia wyborcza jest tak fascynująca - powiedział Dawid Serafin.

Łukasz Szpyrka dodał, że prowadzący nie chcieli wprowadzać sztywnej formuły typu "minuta na odpowiedź", ponieważ zależało im na rozmowie i merytorycznym spieraniu się kandydatów. - Wielu krakowian uważa, że ci kandydaci są podobni i nie ma między nimi zbyt wielu różnic, a my postaramy się, aby kandydaci mogli te różnice pokazać - dodał.

Rozmowę pt. "Bitwa o Kraków. Decydujące starcie" można oglądać od godz. 18 w Interii.