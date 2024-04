Irański piłkarz Hossein Hosseini został zawieszony i ukarany grzywną, po tym jak przytuliła się do niego fanka, która wbiegła na murawę. - Ona podbiegła i mnie przytuliła. Co miałem zrobić? - powiedział bramkarz w reakcji na przyznaną mu karę. Według niego, próbował tylko ochronić kobietę przed gwałtowną interwencją służb porządkowych.

Bramkarz irańskiej reprezentacji Hossein Hosseini został ukarany grzywną po tym, jak przytulił kobietę, która wbiegła na boisko podczas rozgrywek. W Iranie zabrania się nieznajomym płci przeciwnej dotykania się, okazywania jakiejkolwiek intymności, a szczególnie w miejscach publicznych. Ponadto kibicka, która wbiegła na murawę nie miała na sobie hidżabu.

Iran. Fanka wbiegła na murawę i przytuliła bramkarza. Interweniowały służby

Do samego incydentu doszło w piątek podczas meczu Esteghlal FC z inną irańską drużyną Aluminium Arak. Pewna kobieta wbiegła na murawę, a zaraz po tym podbiegła do niej ochrona. Podczas działania służb przybiegł do niej także Hosseini, który potem przekazał, że chciał ochronić kibickę przed zbyt silną interwencją.

ZOBACZ: Tysiące ludzi na ulicach. Iran świętuje atak na Izrael



Jednakże właśnie w tamtym momencie, kobieta przytuliła się do bramkarza, a ten poklepał ją po plecach. To stanowiło podstawę do ukarania bramkarza, a także zaogniło sytuację. Między służbami porządkowymi, a piłkarzami i fanami doszło do sprzeczki. Incydent nagrano, a wideo z całego zajścia udostępniono w mediach społecznościowych.

Irański bramkarz ukarany. Pierwsza taka sytuacja w historii

Jak podaje Iran International, po całym zajściu Organizacja Irańskiej Ligi Piłki Nożnej wezwała Hosseiniego do komisji dyscyplinarnej. Organizacja uznała uścisk za "nieprofesjonalny i wykraczający poza prawne obowiązki zawodnika".

ZOBACZ: Piłkarz postrzelony podczas meczu. Policja podejrzewa myśliwego



Takie samo zdanie miała Irańska Federacja Piłki Nożnej, która przyznała grzywnę bramkarzowi. Według serwisu Varzesh3 i innych zagranicznych mediów, Hosseini został ukarany karą 300 milionów rialów irański, czyli około 7 tysięcy euro (około 30 tysięcy złotych).



Oprócz kary finansowej sportowca zawieszono na jeden mecz. Oceniono, że nałożona w środę wieczorem kara może doprowadzić do gwałtownych protestów w śród kibiców, co może skutkować uchyleniem kary.



Media oceniły, że incydent był nieprawdopodobny, ponieważ po raz pierwszy w historii irańskiej piłki nożnej, kobieta wdarła się na murawę.