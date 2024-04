Liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili oficjalnie wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Mamy dla was dobrą wiadomość. W czerwcu trzecie wybory Trzeciej Drogi - mówił marszałek Sejmu. - Łączymy siły, moim zdaniem, nie ostatni raz - dodał szef MON.

O zbliżających się eurowyborach Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówili w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Szymon Hołownia: W czerwcu trzecie wybory Trzeciej Drogi

- Mamy dla was dobrą wiadomość. W czerwcu trzecie wybory Trzeciej Drogi - zapowiedział Szymon Hołownia. - Współpraca Polski 2050 i PSL układa się wzorowo, a ponieważ tak się układa, to te wybory też przejdziemy razem - dodał.

- Chcemy iść do Europy, by w pragmatyczny sposób załatwiać ważne dla nas sprawy - mówił marszałek Sejmu. - Idziemy do Europy Trzecią Drogą, bez kompleksów, ale i bez szkodliwej brawury (...) Jesteśmy Trzecią Drogą, drogą tych, którzy cieszą się, że Polska jest w UE, którzy Polski poza UE sobie nie wyobrażają, którzy wiedzą, że nasza obecność we wspólnocie, powinna być silna, mądra, budująca- przekazał.

- Europa potrzebuje zmiany, potrzebuje powrotu do swych korzeni, do fundamentów, na których powstała. Nie możemy godzić się na bezkrytyczne patrzenie na to, co brukselscy urzędnicy proponują, mamy swoją wrażliwość i swoje pomysły - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Oprócz bezpieczeństwa, na które bardzo mocno stawiamy, będziemy chcieli zmienić funkcję UE w tym zakresie, pokazać, że za bezpieczeństwo UE też odpowiada, szczególnie za przemysł zbrojeniowy - zaznaczył szef MON. - Normalności Trzeciej Drogi brakuje w Unii Europejskiej - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Trzecia Droga będzie walczyć o "jak najlepszy wynik". - Łączymy siły, moim zdaniem, nie ostatni raz. To jest połączenie, które będzie kontynuowane - mówił.

"Mamy nadzieję, że błędy kampanii samorządowej nie zostaną powtórzone"

Jak zapowiedział szef MON, Trzecia Droga wystawi 130 kandydatów we wszystkich okręgach w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Będziemy życzliwie mówić i patrzeć na naszych koalicjantów. My nie szukamy wrogów po stronie tych, z którymi tworzymy koalicję rządową. Możemy się różnić, ale wspólny mianownik - siła Polski w UE - był jednym z fundamentów powstania naszej koalicji. Mamy nadzieję, że błędy kampanii samorządowej w tym zakresie nie zostaną powtórzone - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu przekazał, że spodziewa się, że frekwencja podczas wyborów do PE będzie niższa. Jak zwrócił uwagę, kolejny raz głosowanie odbędzie się "po długim weekendzie". - Chcielibyśmy mieć mocne kilkanaście proc., wprowadzić do PE 8-10 europarlamentarzystów. Wierzę, że jest to możliwe - powiedział.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wspólny start Trzeciej Drogi

Przewodniczący klubu Polska 2050-Trzecia Droga Mirosław Suchoń zapowiedział, że w środę Trzecia Droga zarejestruje w PKW swój komitet na wybory do PE. Jak przekazał, Hołownia i Kosiniak-Kamysz podczas środowej konferencji ogłoszą wspólny start w wyborach.

Według Suchonia ugrupowania mają mieć oddzielne sztaby wyborcze. Na czele sztabu Polski 2050 stanie Michał Kobosko, który jednocześnie będzie startował z numerem pierwszym na warszawskiej liście.

Wybory do Parlamentu Europejskiego planowane są różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie odbędzie się 9 czerwca, Polacy wybiorą 53 posłów.

