Nie zaliczam się do grona wyznawców naszego obecnego prezydenta, ale akurat ta decyzja o spotkaniu z Donaldem Trumpem wydaje mi się ze wszech miar właściwa i rozsądna. To jest dyplomacja, to jest postępowanie ludzi dorosłych - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Andrzej Duda przebywa z roboczą wizytą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Według agencji AP prezydent Polski ma się spotkać z Donaldem Trumpem w środę na wspólnej kolacji. Jeszcze we wtorek Duda przekazywał, że "jeśli będzie możliwość, to towarzysko spotka się z Donaldem Trumpem".

Ekspert: Decyzja prezydenta właściwa i rozsądna

Prof. Zbigniew Lewicki ocenił, że spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z byłym przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem nie jest absolutnie ingerencją w amerykańską kampanię.

- Nie zaliczam się do grona wyznawców naszego obecnego prezydenta, ale akurat ta decyzja o spotkaniu wydaje mi się ze wszech miar właściwa i rozsądna. To jest dyplomacja, to jest postępowanie ludzi dorosłych - powiedział prof. Lewicki.

- Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych i zapewne - oczywiście nie na 100 proc. - ale będzie znowu prezydentem USA i w interesie Polski leży, by utrzymywać dobre kontakty z oboma kandydatami - dodał.

Wyjaśnił, że ktokolwiek wygra wybory prezydenckie w USA, to będzie przewodził państwu, na którym nam "szalenie zależy" i od którego zależy nasze bezpieczeństwo. - Nie można się odwracać tyłem do kogoś, kto może za pół roku przewodzić takiemu mocarstwu. To spotkanie jest z wszech miar potrzebne - dodał.

- Można lubić Trumpa, można go nie lubić, ale jest to polityk z szansami na prezydenturę i im szybciej będziemy utrzymywali z nim dobre kontakty, tym łatwiej będzie wejść w ten nowy okres, którego się wszyscy spodziewamy - wyjaśnił.

WIDEO: Prof. Zbigniew Lewicki w "Gościu Wydarzeń"

Kto wygra wybory w USA?

Prof. Lewicki ocenił, że Donald Trump ma na ten moment pewną przewagę nad Joe Bidenem, jeśli chodzi o wybory. - Oczywiście nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, do momentu, kiedy będą znane wyniki wyborów wszystko się może wydarzyć, bo obaj politycy mają swoje bardzo ciekawe zalety, ale też i dużo wad - dodał.

Amerykanista wyjaśnił, że o wynikach rozstrzygną wyborcy niezdecydowani.

Bogdan Rymanowski zapytał prof. Lewickiego, jakie tematy na miejscu Andrzej Duda poruszyłby podczas spotkania z Trumpem. - Nie byłbym skłonny mówić o wielkich konkretach, ponieważ Trump nie jest prezydentem. Chodziłoby o uświadomienie jak ważne dla Polski są dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a przede wszystkim, jak bardzo jesteśmy zagrożeni ze Wschodu i pomoc USA dla Ukrainy ma znaczenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Polski, dla NATO - podkreślił amerykanista.

