Nie ma prywatnych spotkań prezydenta. Każde spotkanie głowy państwa ma znaczenie, szczególnie w wymiarze międzynarodowym - ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, przed spotkaniem Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, przekazano polskiemu prezydentowi, by poruszył kwestię Ukrainy i decyzji Senatu USA w sprawie głosowania uchwały o przekazaniu pomocy.

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w USA spotka się z kandydatem na prezydenta Donaldem Trumpem. O rozmowy między politykami zostali zapytani podczas konferencji prasowej w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



- Rząd Koalicji 15 października będzie współpracował z każdym wybranym prezydentem USA, to jest racja stanu Polski, kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest naturalne dla demokratów - my jesteśmy demokratami z krwi i kości - będziemy współpracować - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Nie ma prywatnych spotkań prezydenta"

- Uważam, że nie ma prywatnych spotkań prezydenta. Każde spotkanie prezydenta, głowy państwa ma znaczenie, szczególnie w tym wymiarze międzynarodowym. Chciałbym, żeby prezydent, i o tym mówiliśmy, przekazując swoją opinię na ten temat, że jeżeli dojdzie do rozmowy z Donaldem Trumpem, żeby poruszył kwestię Ukrainy i głosowania w Senacie - zaznaczył. - To jest fundamentalna kwestia również dla polskiego bezpieczeństwa - dodał.

Szef MON zaznaczył, że potrzebne jest, by Senat USA przyjął ustawę o pomocy dla Ukrainy. - Na decyzję czeka Kijów, ukraińska armia. Jeżeli doszłoby do takiej rozmowy, poruszenie tej kwestii jest kluczowe - podkreślił. Jak dodał, informacja o spotkaniu prezydenta Dudy z Trumpem była "publiczna".



Donald Trump po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wielokrotnie powtarzał, że do "sytuacji by nie doszło, gdyby był prezydentem USA". Twierdził także, że jeśli wygra listopadowe wybory prezydenckie, "będzie w stanie zakończyć wojnę w 24 godz.". W ostatnich dniach zapowiedział, że może poprzeć wsparcie USA dla Ukrainy, ale w formie pożyczki, a nie "daru".

USA. Spotkanie prezydenta Dudy i Donalda Trumpa

Środa jest pierwszym dniem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W trakcie przewidywany jest m.in. udział prezydenta w roboczym lunchu wydawanym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Wizyta prezydenta w USA zwraca uwagę także ze względu na doniesienia o spotkaniu z byłym prezydentem i obecnym kandydatem w listopadowych wyborach Donaldem Trumpem. Według agencji AP Duda i Trump spotkają się w środę na wspólnej kolacji.



Jeszcze we wtorek Andrzej Duda przekazywał, że "jeśli będzie możliwość, to towarzysko spotka się z Donaldem Trumpem".