Coraz mniej osób w Polsce rozpoczyna formację seminaryjną. Spadek zanotowano także w liczbie zainteresowanych wstąpieniem do zakonu. Wzrost z kolei liczba osób należących do Instytutów Świeckich, a także podejmujących indywidualne formy życia konsekrowanego.

W bieżącym roku akademickim zarówno w seminariach diecezjalnych i zakonnych formację kapłańską rozpoczęło 280 mężczyzn - podała Katolicka Agencja Informacyjna. Jest to ewidentny spadek zainteresowanych w porównaniu z poprzednimi latami. W ubiegłym roku formację w seminariach duchownych rozpoczynało 329 kandydatów, dwa lata temu było to 356 mężczyzn, w 2020 r. 438 osób, a w 2019 - 498.

W kwestii damskich powołań w 2023 roku było 81 nowicjuszek i 69 postulantek. W pierwszym przypadku - w porównaniu do 2022 roku - jest to liczba niższa o 28, z kolei liczba postulantek spadła o 15.

Spada liczba księży i zakonników w Polsce

Tendencję spadkową odnotowano także w liczbie kleryków. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ich liczba w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce spadła o tysiąc. Przykładowo jeszcze w 2002 roku liczba kleryków wynosiła 6737, dziesięć lat później było to 3841 osób, a w 2022 r. - 1959. W 2023 r. liczba kleryków wyniosła 1690, w tym 1117 w ośrodkach diecezjalnych, a 573 w zakonnych.

Spośród seminariów zakonnych i formacji misyjnej prym wiodą dominikanie, u których do kapłaństwa przygotowuje się 59 mężczyzn. Później najwięcej zainteresowanych mają salezjanie w Krakowie (49) oraz paulini (37).

Rośnie liczba osób należących do Instytutów Świeckich

Z danych agencji wynika, że odmienną sytuację można zaobserwować w Instytutach Świeckich. Co prawda aktualnie formację wstępną odbywają 32 osoby, czyli o cztery mniej niż w zeszłym roku, jednak od ostatniego roku ogólna liczba członków Instytutów Świeckich wzrosła z 968 do 1011. Jak podaje agencja systematycznie wzrasta również liczba dziewic i wdów konsekrowanych w Polsce. W ostatnich latach co roku odnotowuje się ok. 60 nowych konsekracji.

Według danych z kwietnia 2024 r. w Polsce żyje obecnie 427 dziewic konsekrowanych, co oznacza, że od ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 31 pań.