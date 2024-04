Ministerstwa obrony narodowej i edukacji przygotowały wspólny projekt pt. "Edukacja z wojskiem". Według założeń ma on trwać sześć tygodni od 6 maja do 20 czerwca. W tym czasie żołnierze Wojska Polskiego przeprowadzą specjalnie przygotowane szkolenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Nowy program rządowy dla szkół

Jak czytamy na rządowej stronie "3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę". Będą się odbywać zarówno w klasach, jak i na boiskach szkolnych. Mają zawierać treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa oraz pomocy medycznej, a uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania pomocy czy podstawami ewakuacji. Ministerstwo podkreśla, że nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

W środę w Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie odbyła się uroczystość, na której podpisano list intencyjny w sprawie prowadzenia zajęć w ramach programu. Swoje podpisy złożyli minister edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Z bezpieczeństwem i przygotowaniem na zagrożenia należy się oswajać. Bezpieczeństwo to nie tylko dobrze uzbrojona armia, ale też siła i odporność społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być gotowy na różne wyzwania - mówił wicepremier. - Szkoła jest po to, by dawać uczniom niezbędną wiedzę i umiejętności, także wobec sytuacji zagrożenia - dodał.

- Dlaczego dla dzieci? Dlaczego tak wcześnie zaczynamy? Bo z bezpieczeństwem, przygotowaniem na zagrożenia trzeba się oswajać i być na to gotowym w każdym momencie, nie możemy zostać zaskoczeni - zaznaczył po podpisaniu listu szef MON.

Z kolei minister Nowacka mówiła, że program ma służyć "wzmożeniu odporności wśród młodych osób, wyrobieniu postaw patriotycznych i wyuczeniu kompetencji, które przydają się w każdym momencie życia."

Głównym celem programu "Edukacja z wojskiem" jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

17 kwietnia ruszył ogólnopolski nabór do udziału w programie dla szkół. Placówki zgłaszają swój akces poprzez samorządy. Program jest realizowany w całej Polsce.