Na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie tygodnika "Time" znalazł się premier Donald Tusk. "On nauczył nas, że nigdy nie jest zbyt późno, by stanąć w obronie demokracji" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wyróżnienia przyznano w pięciu kategoriach.

Magazyn "Time" opublikował listę 100 najbardziej wpływowych osób w 2024 r. Wyróżnienia są przyznawane w pięciu kategoriach: artyści, ikony, tytani, liderzy, innowatorzy i pionierzy.

Premier Polski został jedną z 24 osób wybranych przez "Time" w kategorii "liderzy".

Lista magazynu "Time". Donald Tusk wyróżniony

"Tusk odpowiedział na dwa pytania, które nie mogły być bardziej na czasie: jak możemy pokonać populistów? (i) jak możemy zatrzymać erozję demokracji i praworządności?" - napisała w laudacji na cześć polskiego premiera przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Donald Tusk jest politycznym maratończykiem. On nauczył nas, że nigdy nie jest zbyt późno, by stanąć w obronie demokracji i że jest to warte każdego wysiłku" - podsumowała.

ZOBACZ: Donald Tusk: Europa potrzebuje Żelaznej Kopuły

Obok premiera Polski na liście znaleźli się m.in. wdowa po zmarłym rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym Julia Nawalna, premier Włoch Giorgia Meloni, dyrektor CIA Bill Burns, premier Chin Li Qiang, prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr., prezydent Argentyny Javier Milei, gubernator Teksasu Greg Abbott oraz szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak.

Jak napisał "Time", na liście znalazły się osoby, które "najbardziej zmieniły historię, które zdefiniowały ubiegły rok".

Nominowani mają wziąć udział w transmitowanej w telewizji konferencji i gali TIME100 w Nowym Jorku 12 maja.