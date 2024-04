Późnym popołudniem premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z premier Królestwa Danii Mette Frederiksen. To kolejne spotkanie z przedstawicielem państw skandynawskich w ostatnich tygodniach - wcześniej w KPRM pojawili się szefowie rządu ze Szwecji, Norwegii oraz Finlandii. Podczas tych spotkań głównymi tematami była współpraca gospodarcza oraz kwestie bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji.

- Pracujemy razem z Danią nad jasnym i uczciwym stanowiskiem na temat wojny w Ukrainie. Bezpieczeństwo Europy jest dla nas priorytetem - powiedział Donald Tusk. Premier przypomniał, że na początku 2025 roku Polska przejmie rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej, a po sześciu miesiącach przekaże ją właśnie Danii.

- Dla nas ważne są wspólne tematy: rozszerzenie Wspólnoty, a także wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego oraz militarnego - powiedział szef rządu. I dodał, że konieczna jest budowa Żelaznej Kopuły podobnej do tej w Izraelu.

Polska chce budować Żelazną Kopułę

- Nie trzeba mieć dużej wyobraźni, by rozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia. Dlatego cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na moją propozycję, by Polska dołączyła do projektu w Europie, który będzie budował skutecznie kopułę chroniącą nasze niebo - mówił premier.

- Dania, Niemcy oraz Wielka Brytania współpracują w ramach NATO nad europejskim systemem obrony. Ostatnie zdarzenia, atak Iranu na Izrael potwierdził, jak ważne są takie instalacje. Nie ma żadnego powodu, aby Europa nie miała takiej tarczy antyrakietowej - dodał lider Platformy Obywatelskiej.

Szefowa duńskiego rządu wskazała, że "liczba ataków powietrznych na Ukrainę wzrosła". - Musimy wesprzeć Kijów w zakresie obrony przeciwlotniczej - dodała Mette Frederiksen. Polityk dodała, że "są kraje, które muszą skupić się na budowaniu własnej obronności".

Liderzy państwa mają kontynuować wieczorem rozmowy na temat współpracy obu stolic.