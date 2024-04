To już siedem lat od momentu powstania wielkiego zapadliska na warszawskiej Woli. Dziura przy al. Solidarności 84 powstała po tym, jak zapadła się tam komora studzienki. Urzędnicy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii naprawy. Nikt nie chce ponieść kosztów związanych z usunięciem wadliwej infrastruktury, a sprawa trafia do kolejnych sądów.