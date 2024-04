Na warszawskim komisariacie w śródmieściu pojawiła się zaniepokojona zniknięciem córki kobieta, która przekazała, że 32-latka nie wróciła do domu na noc.

Kobieta wzywała pomocy

- Policjanci natychmiast przystąpili do działania. W wyniku szeroko zakrojonych czynności operacyjnych dotarli do jednego z bloków przy ulicy Koszykowej. Usłyszeli w piwnicy wołającą o pomoc kobietę, po czym wyważyli drzwi do pomieszczenia i uwolnili pokrzywdzoną - poinformował oficer prasowy śródmiejskiej komendy sierż. szt. Jakub Pacyniak.

32-latka została przetransportowana do szpitala.

Sprawcy grozi kilka lat więzienia

Mężczyzna, który miał uwięzić kobietę został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Wpadł w ręce funkcjonariuszy, kiedy samochodem podjechał pod blok.

ZOBACZ: Policja rozbiła grupę oszustów. Wyciągnęli od ludzi ponad milion złotych

Podczas akcji policji 41-latek był agresywny. Okazało się też miał zakaz prowadzenia pojazdów.

Podejrzany usłyszał zarzuty pozbawienia wolności człowieka. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Decyzją prokuratury mężczyzna został objęty dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety.