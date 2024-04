Nad Szczecinem w samolot Polskich Linii Lotniczych LOT uderzył piorun. Maszyna musiała od razu wrócić do Warszawy. Nad Polską pojawiają się burze. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia.

Polskie Linie Lotnicze LOT przekazały w komunikacie, że samolot wystartował z Warszawy. Gdy był już w okolicy Szczecina, uderzył w niego piorun. Embraer musiał zawrócić do stolicy.



"Wiosna, ach to ty! Przechodzący nad szczecińskim lotniskiem front burzowy i uderzenie pioruna spowodowały, że rejs Polskich Linii Lotniczych LOT LO3935 wraca do Warszawy" - napisał na platformie X rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Embraer 175 może pomieścić do 82 pasażerów. Z komunikatu LOT wynika, że nikomu nic się nie stało.

Silne burze nad Polską. IMGW wydaje ostrzeżenia

Nad Polską szaleją burze. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, oraz części podkarpackiego i małopolskiego.

W całym kraju będzie także pochmurnie i deszczowo, a temperatury spadną. Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet -2 st. C, a w górach możliwe są nie tylko opady deszczu, ale też śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to nawet 2-5 cm.

