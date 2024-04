Pogodowy rollercoaster trwa w najlepsze. Dzisiejszego dnia bardzo trudno będzie wskazać region Polski, którego mieszkańcy mogliby się cieszyć choćby w miarę przyjazną, pogodną aurą. Wręcz przeciwnie – pogoda we wtorek da nam się dość mocno we znaki.

Już od świtu nad całym Pomorzem, Warmią, Mazurami i Podlasiem będzie przetaczał się mokry front, który ściągnie nad tę część Polski sporo deszczu. Za nim, gdy temperatura odczuwalna będzie bardzo niska, podążą przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nie możemy wykluczyć, że na Pomorzu Gdańskim krajobraz na kilka godzin się zabieli.

Zimny poranek z ulewami, opadami śniegu i… słońcem

W tym samym czasie mieszkańcy województwa lubuskiego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Opolszczyzny, Górnego Śląska i ziemi łódzkiej będą cieszyć się pięknym, niemal w stu procentach wolnym od chmur, niebem. W pozostałych regionach, ze szczególnym wskazaniem na Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę pochmurnie, jednak padać nie powinno.

Warto jednak odnotować, że w całym paśmie Karpat, od Beskidu Śląskiego aż po Bieszczady, możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Niektóre modele prognozują też ulewy w Bieszczadach, choć warto postawić tutaj pewien znak zapytania.



Co z temperaturami? Pogoda we wtorek raczej nie będzie nas rozpieszczać. Krótko po wschodzie słońca w pasie województw zachodnich i północnych od 5 do 7 stopni Celsjusza. Cieplej w centrum, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu – tam 9-11°C. W centrum oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu będzie mocno wiało.

Popołudnie pod znakiem chmur, deszczu i deszczu ze śniegiem

Niestety, ale wtorkowa pogoda nie będzie nas rozpieszczać także w godzinach popołudniowych. Wręcz przeciwnie – niemal w całej Polsce dominować będzie zachmurzenie. Lokalne rozpogodzenia możliwe tylko na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim.

Będzie chłodno, a patrząc z perspektywy minionego weekendu, zimno. W niemal całej Polsce od 8 do 11 stopni Celsjusza. Niższe wskazania na termometrach zobaczą mieszkańcy Pomorza: tam tylko 5-6 kresek na plusie. W Tatrach i Pieninach wręcz zimowo: tam okolice 0-2°C.



Opady deszczu i deszczu ze śniegiem spodziewane na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Nie możemy też wykluczyć, że poprószy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – tam jednak opad będzie miał charakter zanikający.

Noc ładna na wschodzie i w centrum, pochmurna na północy i zachodzie

Po zachodzie słońca temperatury w całym kraju będą wyrównane. Spodziewamy się 3-4 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę na to, że w górach wrócą niewielkie przymrozki, najpewniej zbliżone do -1 st. C.



Piękna, bezchmurna noc zapowiada się:

na Mazowszu,

na Lubelszczyźnie,

na Podkarpaciu,

w Małopolsce,

na Górnym Śląsku,

we wschodniej części Opolszczyzny,

na ziemi łódzkiej.

W pozostałych regionach pochmurnie i deszczowo, choć opady będą mieć raczej charakter lokalny, zanikający.

