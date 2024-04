- Płacimy cenę za czasy, kiedy Antoni Macierewicz był szefem MON - przekazał Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Premier wyjaśnił, że chodzi o stracony czas na zabezpieczenie systemu obrony polskiego nieba. We wtorek część obrad Rady Ministrów była tajna - na spotkanie zaproszono szefa BBN oraz najwyższych dowódców wojskowych.

- Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie - powiedział premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Tusk przekazał, że otrzymał "uspokajające informacje o polskich żołnierzach stacjonujących w Libanie oraz Iraku".

- Jednak nikt nie daje pewności, że tamten konflikt nie rozleje się na resztę świata - przekazał szef rządu. - Akcja irańska przeprowadzona na Izrael wyglądała bardzo podobnie jak rosyjskie ataki na Ukrainę - dodał.

Donald Tusk: Aby być bezpiecznym, należy kontrolować niebo

- W przypadku Izraela ponad 90 proc. pocisków zostało jednak straconych - zaznaczył premier. - To znaczy, że ten system działa. Ukraina neutralizuje około 30 proc. takich pocisków - podkreślił.

Tusk zaznaczył, że aby być bezpiecznym, należy kontrolować niebo.

- Musimy podjąć działania, aby nadrobić zapóźnienia. Nie chcę wykorzystywać polityki do spraw wojskowych, ale Polska jest w sytuacji trudniejszej niż mogła być - powiedział premier.

Szef rządu: Płacimy cenę za czasy, kiedy Macierewicz był szefem MON

- Płacimy cenę za czasy, kiedy Antoni Macierewicz był szefem MON - przekazał Donald Tusk. Wyjaśnił, że chodzi o stracony czas na zabezpieczenie polskiego systemu obrony.

Premier oskarżył byłego szefa MON o zakwestionowanie "przetargów na osiem baterii Patriot". - My go przygotowaliśmy pod koniec 2014 roku, a dopiero niedawno podpisano umowę na dwie baterie i zrobił to Mariusz Błaszczak. Antoni Macierewicz unieważniał także postępowania przetargowe na zakup dronów - zaznaczył lider PO.

ZOBACZ: Donald Tusk: Europa potrzebuje Żelaznej Kopuły



- Większość zakupów zbrojeniowych było nieprzemyślaną strategią, którą wcześniej zniszczył Macierewicz. To była panika, w którą wpadł PiS po wybuchu wojny - dodał Tusk.

- "Żelazna kopuła" nad polskim niebem musi być szczelna i zintegrowana - dodał.