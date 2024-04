Prokuratura otrzymała wstępne wyniki sekcji zwłok czwartej z osób znalezionych w opuszczonej kamienicy w Warszawie. Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, wykazały one zarówno ślady świadczące o tym, że mężczyzna mógł sam odebrać sobie życie, jak i paść ofiarą zabójstwa. Jeśli dalsze badania potwierdzą drugą wersję, 34-letni Andrij S. może usłyszeć kolejne zarzuty.

Jak nieoficjalnie dowiedział Polsat News, są już wstępne wyniki sekcji zwłok czwartej z osób znalezionych przed tygodniem w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Prokuratura ich nie ujawnia.

Według źródeł Polsat News ustalenia biegłych nie pozwalają jeszcze na ostateczne stwierdzenie przyczyny śmierci i konieczne będą dalsze badania.

Cztery ciała w opuszczonej kamienicy. 34-latek przyznał się do zabójstw

Ustalenie przyczyny śmierci utrudnia fakt, że ciało badanego mężczyzny miało być powieszone. Z drugiej strony miało liczne rany cięte.

Prokuratura na podstawie kolejnych badań będzie sprawdzać dokładne okoliczności jego śmierci, w tym hipotezę, że przez powieszenie próbowano zatuszować zbrodnię.



Zarzut potrójnego zabójstwa - trzech pozostałych osób - usłyszał 34-letni obywatel Ukrainy Andrij S. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Później, w ubiegłą środę zmienił swoje wcześniejsze oświadczenie i potwierdził, że dokonał dwóch zabójstw.

W środę 10 kwietnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec wszystkich osób podejrzanych w sprawie.

- Sąd podkreślił, że osoby, które otrzymały zarzut niepoinformowania organów ścigania o zaistniałych zabójstwach to osoby bezdomne, nie mają stałego miejsca zamieszkania, mogą utrudniać postępowanie karne, ukrywając się. Te czyny zostały popełnione w zamkniętym środowisku, osoby te mogłyby na wolności kontaktować się ze sobą i ustalać wspólną linię wydarzeń - przekazała wówczas

Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pustostan na Grzybowskiej. Sześć osób z zarzutami

Dwa ciała znaleziono w niedzielę 7 kwietnia, a kolejne dwa w poniedziałek. Ofiary to mężczyźni. Według nieoficjalnych informacji były w znacznym stopniu rozkładu. W opuszczonej kamienicy przebywały na co dzień osoby bezdomne

W sprawie zatrzymano łącznie siedem osób, a sześć z nich usłyszało zarzuty. To trzy kobiety i czterech mężczyzn - Polacy oraz Ukraińcy w wieku od 30 do 50 lat. - Andrij S., 34-letni obywatel Ukrainy, usłyszał zarzuty dokonania trzech zabójstw, pozostałe osoby zaś usłyszały zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie zabójstwa - przekazał prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie,

- Ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Ciała zmarłych mężczyzn przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia ich sesji zwłok. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności ich śmierci - mówił prokurator w ubiegły wtorek.