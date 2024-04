- Potrzebne jest zwycięstwo w Rzeszowie. Potrzebne jest umocnienie koalicji 15 października, silny mandat dla Konrada Fijołka będzie tego najlepszym przykładem - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Rzeszowie.

Podczas konferencji prasowej poinformował o poparciu Trzeciej Drogi dla Konrada Fijołka w drugiej turze wyborów samorządowych w mieście. Na briefingu był też obecny kandydat Trzeciej Drogi Adam Dziedzic z PSL, który do drugiej tury się nie dostał.

Kosiniak-Kamysz o "pozytywnej rywalizacji"

- Rywalizowali ze sobą w pozytywnej rywalizacji, która zawsze może dać jeszcze lepszy efekt i wierzymy, że tak się stanie dla Rzeszowa. Panowie podpisali porozumienie o współpracy, realizacji punktów programowych, z którymi nasz kandydat szedł do wyborów - wskazał lider PSL.

- To bardzo ważny sygnał - dodał Fijołek. - Nasi wybory porozumienia od nas oczekują. Dziękuję za to szczególnie panu posłowi (Adamowi Dziedzicowi - red.), że do tego porozumienia wyciągnął rękę - mówił prezydent Rzeczowa.

Fijołek w drugiej turze zmierzy się z kandydatem PiS Waldemarem Szumnym. Fijołek statuujący z własnego komitetu zdobył 37,9 proc. głosów, Szumny 24,2 proc. Kolejny był Jacek Strojny z poparciem na poziomie 20 proc. Dziedzic zajął czwarte miejsce i otrzymał ponad 8 proc. głosów.