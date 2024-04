Ruszyły migracje rodzin nurogęsi w stronę Wisły. Pierwsza matka wraz ze swoimi małymi przeszła przez ruchliwą ulicę Czerniakowską. Jak co roku pomogły służby. Rzeczniczka zarządu zieleni zaapelowała do mieszkańców Warszawy o zachowanie ostrożności i dystansu względem ptaków, ponieważ są one bardzo płochliwe.

Od wielu lat społecznicy, aktywiści i mieszkańcy śledzą wyprawy nurogęsi, które z Łazienek przechodzą wraz z młodymi do Wisły. To bardzo niebezpieczna wyprawa, ponieważ ptaki muszą pokonać ruchliwe ulice stolicy. Ze względów bezpieczeństwa od ubiegłego roku za podróż nurogęsi odpowiada miejski zarząd zieleni.

Pierwsze nurogęsi zaczęły migrację

- Za nami już pierwsza taka przeprawa. W minioną niedzielę zabezpieczaliśmy przejście mamy z 14 nurogąsiątkami. Z roku na rok staramy się usprawniać akcję wsparcia tych ptaków w przejściu przez Wisłostradę. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Wyznaczyliśmy dyżury wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni m.in z zasad kierowania ruchem - przekazała rzeczniczka zarządu zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

- Po opuszczeniu gniazda matki wraz z młodymi pokonują trudną drogę z Łazienek Królewskich przez kanał Piaseczyński, ul. Myśliwiecką i Czerniakowską do Wisły. Od początku kwietnia, jak co roku, pracownicy zarządu zieleni wraz ze służbami i mieszkańcami angażują w pomoc samicom nurogęsi i ich młodym - dodała.

Rzeczniczka wspomniała, że wiosną w parku Agrykola można zobaczyć wyjątkowe kacze rodziny, które nielicznie gniazdują w Polsce.

Zadaniem zarządu zieleni jest monitorowanie stawów w Łazienkach i kanału Piaseczyńskiego oraz powiadamianie odpowiednich służb, a w razie potrzeby zatrzymanie ruchu i bezpieczne przeprowadzenie rodziny przez jezdnię.

- Kierowców i rowerzystów prosimy o ostrożną jazdę, a spacerowiczów o zachowanie bezpiecznego dystansu, by nie płoszyć migrujących ptaków. Prośba też do właścicieli psów o wyprowadzenie pupili na smyczy - przekazała Kwiecień-Łukaszewska.

- Jeśli ktoś z państwa spotka nurogęsi szykujące się do przeprawy, to prosimy do nich zbyt blisko nie podchodzić, gdyż są to ptaki dość płochliwe. W takim przypadku najlepiej powiadomić straż miejską, która podejmie już dalsze kroki - dodała.

Nurogęsi są chronione

Nurogęsi są objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W Warszawie gniazdują niemal wyłącznie w Łazienkach Królewskich i okolicach, mimo że nurogęś nie należy do gatunków parkowych, a park jest oddalony od Wisły.

Zanim ptaki przeniosą się do koryta rzeki, zamieszkują dziuple drzew. Żywią się głównie rybami, których brakuje im w parkowych zbiornikach i kanałach. Dlatego od razu po wykluciu piskląt matki prowadzą je do Wisły.

W wodzie matki transportują młode na grzbiecie. W ten sposób chronią je przed niebezpieczeństwami, ale także natłuszczają swoją wydzieliną z gruczołu kuprowego, zabezpieczając pióra piskląt przed przemakaniem