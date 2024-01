W jeziorze Kierzkowskim niedaleko Żnina (woj, kujawsko-pomorskie) utopiło się kilka koni. Zwierzęta należały do okolicznego gospodarza. Uciekły z zagrody, ponieważ prawdopodobnie wystraszyły się wilków.

Mieszkaniec miejscowości Wójcin koło Żnina w środę rano zauważył zniknięcie z zagrody sześciu koni. Hodowca ruszył na poszukiwania zaginionych zwierząt.

Po krótkim obchodzie okolicy zauważył je w pobliskim jeziorze Kierzkowskim. Zwierzęta weszły na lód, który się pod nimi załamał i wpadły do lodowatej wody.

Konie utopiły się w jeziorze

Ponieważ na zewnątrz panowała wtedy minusowa temperatura, liczyła się każda minuta. Mężczyzna wezwał na pomoc strażaków.

St. kpt. Łukasz Adamowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie podkreśla, że akcja ratunkowa była bardzo trudna.

- Kiedy przybyliśmy na miejsce dwa zwierzęta były już w przeręblu. Ponieważ nigdzie nie było widać innych koni, równolegle prowadziliśmy poszukiwania pozostałych zwierząt - powiedział strażak w rozmowie z Polsat News.

- Oba konie zostały wyciągniecie na brzeg przy pomocy lin. Jeden z nich był już na tyle słaby, że nie mógł wstać. Mimo wysiłków weterynarza nie udało się go uratować - dodał.

WIDEO: Tragedia na jeziorze. Konie wpadły do lodowatej wody

Chwilę później strażacy zlokalizowali dwa kolejnej konie. Niestety, na pomoc im było już za późno - znajdowały się pod lodem.

Póki co ciągle nie udało się odnaleźć dwóch kolejnych zaginionych koni. Strażacy podejrzewają, że one również mogą być pod wodą, albo uciekły do lasu.

Właściciel zwierząt wstępnie wycenił straty na około 80 tysięcy złotych. Według niego konie prawdopodobnie zostały spłoszone przez watahę wilków, która była już wcześniej widziana w okolicy.