- Proszę mi nie przeszkadzać w ubieraniu się do pracy - powiedział nam w poniedziałek rano Jacek Protasiewicz, który dzień wcześniej swoimi wpisami w serwisie X wywołał lawinę komentarzy.

Wyjaśnienie sprawy wicewojewody dolnośląskiego zaczniemy jednak do wpisu, który Polskie Stronnictwo Ludowe opublikowało w niedzielę wieczorem. "Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów Jacka Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki".

- Te wpisy są nie do przyjęcia i w żaden sposób nie utożsamiamy się z nimi. Zresztą pan wojewoda Protasiewicz powiedział, że występuje na własny rachunek, ale zalecam mu odpoczynek i on jest na pewno potrzebny - skomentował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

O jakie wisy chodzi? Lista jest długa. Przez cały dzień Protasiewicz relacjonował jak spędza czas z młodą działaczką Trzeciej Drogi Darią Brzezicką. Obraził też Patryka Wilda, który w wyborach samorządowych działa przeciwko Izabeli Bodnar. Posłanka Polski 2050 kandyduje na urząd prezydenta Wrocławia. Jeśli wygra, zwolni miejsce w Sejmie i mandat będzie mogła objąć osoba z kolejnym wynikiem na liście. Tak się akurat składa, że tą osobą jest Jacek Protasiewicz.

Jacek Protasiewicz obraził dziennikarzy i polityków

Zaskakującą aktywność Protasiewicza w X komentowali nie tylko internauci, ale też dziennikarze czy politycy. Wicewojewoda odpowiadał i to w sposób, który wywoływał jeszcze większe emocje. Zakpił między innymi z Marcina Dobskiego. Kiedy Robert Mazurek zapytał "czym się tak zaprawił" Protasiewicz, ten odpowiedział redaktorowi zarzutem o alkoholizm.

ZOBACZ: Wybory do europarlamentu. Katarzyna Kotula szefową sztabu Lewicy

Na jeden ze wpisów Protasiewicza zareagowała minister ds. równości Katarzyna Kotula. Stało się to po wymianie komentarzy między wicewojewodą i młodym działaczem PiS - Oskarem Szafarowiczem. Protasiewicz napisał komentarz, którego nie wypada cytować. Odniósł się w nim do wyglądu Szafarowicza, choć to akurat był najmniejszy problem opublikowanych słów.

Reaguje minister Katarzyna Kotula

Działacz PiS zapytał publicznie minister ds. równości Katarzynę Kotulę czy "wulgarne i ohydne żarty" to "standard akceptowalny wśród polityków koalicji rządzącej".

Minister odparła, że "tak wyglądają konserwatyści w praktyce". "Wzniosłe hasła o 'ochronie rodziny', wartościach, a potem... A wpis pseudo-konserwatysty z PSL jednoznacznie obrzydliwy" - podkreśliła.

ZOBACZ: Protasiewicz wraca do klubu PSL-UED. To skutek planowanego połączenia klubów Nowoczesnej i PO

W końcu sam Protasiewicz odniósł się do wpisu PSL, w którym partia podjęcie "odpowiednich kroków". "Szanuję zdanie kolegów, ale ja w PSL nie jestem! Robię to co robię na własny rachunek" - odpowiedział.

Rzeczywiście, formalnie Protasiewicz związał się z Unią Europejskich Demokratów. Ale w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydaci UED byli na listach Trzeciej Drogi z rekomendacji i puli przeznaczonej dla PSL, ponieważ wcześniej UED był częścią tworzonej przez PSL Koalicji Polskiej. W przeszłości Protasiewicz był związany z PO (do 2016), której był europosłem. W latach 90. należał do Unii Wolności i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W wyborach 2023 Protasiewicz do Sejmu się nie dostał, ale później dostał stanowisko wicewojewody dolnośląskiego.