Katarzyna Kotula będzie szefową sztabu wyborczego Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zamykamy rozdział dotyczący wyborów samorządowych. Wyciągamy wnioski, ale idziemy dalej. Wiemy, że musimy zmobilizować zdemobilizowanych młodych - przekazała podczas konferencji.

Informację przekazał w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Zamykamy rozdział dotyczący wyborów samorządowych. Wyciągamy wnioski, ale idziemy dalej. Wiemy, że musimy zmobilizować zdemobilizowanych młodych - powiedziała ministra ds. równości Katarzyna Kotula, wybrana jednogłośnie na szefową sztabu wyborczego Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Musimy zmobilizować młodych, którzy nie poszli do wyborów samorządowych - stwierdziła.

- Jest wśród nas dobra energia - powiedziała Kotula.

Za sprawy komunikacji w kampanii do PE odpowiedzialna będzie wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus.

- Ci, którzy mówią o śmierci Lewicy, naprawdę nie wiedzą, że my wiemy, co robimy, wiemy, jakie są potrzeby i wiemy, jak pokazać, że siła jest w nas, a nie u innych - powiedziała Scheuring-Wielgus.

Robert Biedroń: Jesteśmy gotowi do wyborów do PE

Podczas konferencji głos zabrał także współprzewodniczący Nowej Lewicy - europoseł Robert Biedroń. - Jesteśmy gotowi do wyborów do PE. Wchodzimy z nową energią. Lewica zawsze była o zmianie, przyszłości i o tym, żeby ludziom żyło się lepiej i o tym będą też te wybory do europarlamentu - powiedział.

- Lewica w tych wyborach będzie szła, jak zwykle w ostatnich latach zjednoczona, pod hasłem dotyczącym 20-lecia obecności Polski w UE i tego, jak sprawić, aby Europa, która jest gwarantem bezpieczeństwa dla Polek i Polaków była odpowiedzią na wiele problemów - dodał Biedroń.

Listę kandydatów i kandydatek do PE Lewica ma przedstawić podczas kongresu zaplanowanego na 27 kwietnia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 r.