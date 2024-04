Premier Słowacji Robert Fico powiedział na antenie publicznego radia, że jak tylko skończy się wojna będzie chęć normalizacji stosunków z Moskwą. Dodał, że chce prowadzić politykę skierowaną "w cztery strony świata".

- Chcę prowadzić politykę dobrych, przyjaznych stosunków z każdym, kto jest zainteresowany taką polityką - powiedział Fico. Według niego Ukraina jest sąsiadem Słowacji i dlatego Bratysława jest zainteresowana utrzymywaniem normalnych stosunków z Kijowem.

Fico dodał, że jeśli Ukraina będzie miała ambicję przystąpienia do NATO, a on będzie premierem, to przekona posłów do zawetowania tej decyzji. - Członkostwo Ukrainy w NATO jest dobre tylko dla III wojny światowej. Nam wystarczy niepodległa Ukraina - dodał Fico.

Wojna w Ukrainie. "Słowacja chce być dobrym sąsiadem"

W czwartek Fico i ministrowie jego rządu spotkali się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i członkami ukraińskiego gabinetu. Po rozmowach Fico poparł europejskie ambicje Kijowa i przyznał, że rosyjska inwazja była naruszeniem prawa międzynarodowego, a on sam opowiada się za integralnością terytorialną Ukrainy. Przekonywał też, że należy szybko zakończyć wojnę.

- Słowacja chce być dobrym, przyjaznym i solidarnym sąsiadem Ukrainy. Chcemy okazać solidarność z wami w nieszczęściu, przed którym stoicie - powiedział premier Fico dziennikarzom po posiedzeniu ukraińskiego i słowackiego rządu. Powtórzył też apel o pokojowe zakończenie konfliktu zbrojnego.

"Sobotnie dialogi" są jedyną regularnie nadawaną audycją w mediach, w której premier Fico uczestniczy. Jest to rozmowa z prowadzącym, bez udziału polityków innych opcji. Szef rządu niezmiennie odrzuca zaproszenia do programów publicystycznych telewizji publicznej, którą oskarża o polityczną stronniczość.

