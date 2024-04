Atak Iranu na Izrael. LOT odwołuje rejsy

PLL LOT odwołały wieczorny i poranny rejs do Tel Awiwu - przekazał w niedzielę wieczorem rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. W środę wieczorem Izrael został zaatakowany przez Iran.

"Bezpieczeństwo pasażerów, załóg oraz operacji lotniczych jest naszym priorytetem. Dlatego PLL LOT zdecydowały o odwołaniu wieczornego i porannego rejsu do Tel Awiwu (LO 151/152, 153/154). O decyzjach odnośnie jutrzejszego wieczornego rejsu, oraz wtorkowego rejsu do Bejrutu będziemy informować na bieżąco" - czytamy we wpisie Krzysztofa Moczulskiego w mediach społecznościowych.

W sobotę wieczorem także zdecydowano o zawieszeniu lotów. Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały wówczas rejsy LO151/2 do Tel-Awiwu i 145/6 do Bejrutu. Miało to związek z atakiem Iranu na Izrael.

"Ze względu na sytuację polityczną PLL LOT podjęły decyzję o odwołaniu rejsów LO151/2 do Tel Awiwu i 145/6 do Bejrutu" - przekaał wówczas Krzysztof Moczulski.

Atak Iranu na Izrael doprowadził do odwołania lotów

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił około 300 dronów i pocisków manewrujących na Izrael. Według izraelskich sił zbrojnych, 99 proc. z nich zostało przechwyconych, co uznano za "znaczący sukces strategiczny".

Władze Iranu zagroziły w niedzielę, że użyją większej siły, jeśli Izrael dokona odwetu za sobotni atak dronami i pociskami - przekazała stacja CNN.

"Islamska Republika Iranu nie zawaha się skorzystać ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony, jeśli zajdzie taka potrzeba" - napisał w oświadczeniu stały przedstawiciel Iranu przy ONZ Amir Saeid Irawani.

W niedzielę rano po udaremnieniu fali ataków, Benjamin Netanjahu opublikował lakoniczny wpis na portalu X: "Przechwyciliśmy, odparliśmy, razem zwyciężymy" - skomentował skuteczną obronę premier.

Sytuację skomentował również prezydent Izraela Icchak Hercog, który podziękował izraelskim siłom zbrojnym, izraelskiemu narodowi i sojusznikom na czele z USA za odparcie irańskiego ataku.