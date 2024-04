Eskalacja na linii Iran-Izrael. Ekspertka wskazuje na kluczowy czynnik

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił około 300 dronów i pocisków manewrujących na Izrael. Według izraelskich sił zbrojnych, 99 proc. z nich zostało przechwyconych, co uznano za "znaczący sukces strategiczny".

- Iran po prostu musiał odpowiedzieć na atak na konsulat w Damaszku. Gdyby tego nie zrobił, utraciłby twarz. Musiał pokazać, że ma moc i może uderzyć - tłumaczyła w "Gościu Wydarzeń" prof. Agata Skowron-Nalborczyk, iranistka i arabistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Sytuacja jest niebezpieczna, bo niestety nie możemy przewidzieć reakcji Izraela. Ona jest kluczowa - stwierdziła.

Ekspertka przypomniała, że Iran przekazał, że uważa sprawę za załatwioną. - Władze Izraela mówią, że nie mogą tego tak zostawić, ale wiele osób stawia na to, że będzie to strategiczne przeczekanie i straszenie słowne - dodała.

Atak Iranu na Izrael. Ekspertka: Duży pokaz siły Iranu

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk podkreśliła, że to pierwszy tak bezpośredni atak na teren Izraela. Pytana o to, dlaczego był on tak silny, stwierdziła: To jest duży pokaz siły Iranu i prężenie muskułów, jednocześnie bardzo dobrze skalkulowany. Iran ma bardzo dobry wywiad i wiedział, że większość tych rakiet nie dotrze na miejsce.

- Miało to też na celu pokazanie, że trwa wojna w Stefie Gazy, Izrael zabija naszych braci muzułmanów i my jako jedyni w ten Izrael uderzamy - interpretowała założenia Iranu ekspertka.

Według prof. Agaty Skowron-Nalborczyk Iran wiedział, że atak nie spowoduje dużych strat. - Chcieli pokazać, że oni też potrafią odpowiedzieć - dodała.

- Iran nie ma tak dobrej obrony przeciwlotnicznej jak Izrael. Gdyby Izrael odpowiedział podobnym atakiem, straty w Iranie byłyby ogromne - zauważyła ekspertka.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ekspertka wskazuje na Rosję

Mówiąc o reakcjach narodu irańskiego na atak, iranistka stwierdziła, że "w dużej mierze jest to sterowane". - Tak jak w totalitarnym komunizmie w Polsce. Wszyscy krzyczeli to, co trzeba krzyczeć - powiedziała.

Pytana o to, kto odpowiada za eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, prof. Skowron-Nalborczyk stwierdziła: Po wygraniu wyborów Hamas z pierwszą wizytą udał się do Moskwy. Atak Iranu i odwrócenie uwagi od wojny w Ukrainie jest na rękę Rosji. Nie wiem, czy bezpośrednio, czy nie, ale wydaje się, że trzeba patrzeć na to, kto odnosi korzyści. Wydaje mi się, że za tym stoi Rosja.

