Polak zastrzelony w Sztokholmie. W sprawie zatrzymano dwie osoby

"Policja zatrzymała dwie osoby w związku z udziałem w morderstwie. Ze względu na delikatny charakter śledztwa policja nie udziela żadnych innych informacji" - czytamy na stronie policji w komunikacie opublikowanym w sobotę o g. 19:40.

Dwie osoby zostały zatrzymane w sobotę. Policja obecnie nie ujawnia ich płci ani wieku.

Według szwedzkich mediów 39-letni Michał zginął w środę wieczorem w dzielnicy Skarholmen w drodze na basen z 12-letnim synem. Od obiektu dzieliło ich około 30 metrów, wtedy spotkali grupę młodzieży. Między mężczyzną a nastolatkami doszło do wymiany zdań, a następnie w jego kierunku padł strzał.

Szwedzka policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa.

Wiceszef MSZ Andrzej Szejna przekazał, że zabity był narodowości polskiej, ale nie miał polskiego obywatelstwa, gdyż jego rodzice zrzekli się go w latach 80.

- To jest kompetencja władz szwedzkich i szwedzkiej prokuratury. My w tej sprawie nic nie możemy zrobić więcej niż to, o co ewentualnie zostaniemy poproszeni - zaznaczył Szejna.

Śmierć Polaka w Sztokholmie. Głos zabrała mama

Korespondent Polsat News Andrzej Wyrwiński rozmawiał z mamą i siostrą zabitego w Szwecji Polaka. Barbara Janicka relacjonowała, że w tunelu było paru młodych chłopaków. - Coś powiedzieli, ale dziecko nie usłyszało albo nie pamięta. Nie wiem - mówiła.

Powiedziała, że 39-latek i jego syn zaparkowali rowery przed pobliskim basenem, potem mężczyzna polecił synowi zostać, a sam wrócił do tunelu.

- Tak jak ja go znam, to pewnie powiedział, żeby tu tego nie robili. Oni mieli jakiś związek z narkotykami. Pewnie powiedział, żeby nie robili tego na oczach jego dziecka, żeby poszli sobie gdzieś indziej - mówiła kobieta.