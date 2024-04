Zabójstwo Polaka w Szwecji. Przybycie polityków wywołało złość, padły mocne słowa

Szwecja żyje tragiczną śmiercią 39-letniego Michała z Polski. Na miejscu pojawili się politycy, co w ostrych słowach skomentowali jego bliscy. - Przychodzą tu z powodu obecności kamer, a potem wracają do domu. To nie jest w porządku. Na ich rękach jest krew - powiedziała pani Aneta, siostra Michała. Został on zastrzelony, gdy zwrócił uwagę grupie młodzieży.